Liniový zákon procesy zjednoduší, míní poslanec. Na porušování pravidel nelze stavět, říká ekoložka

Novela liniového zákona má urychlit dopravní stavby či usnadnit těžbu nerostů. Sněmovna ji schválila s řadou pozměňovacích návrhů, kritici je označují za přílepky. „Soudržnou a prosperující společnost nelze stavět na porušování pravidel,“ míní ředitelka organizace Zelený kruh Petra Kolínská. „Je to o tom, jak si to kdo bude vysvětlovat. Všechno bude veřejné, akorát procesy budou jednodušší a kratší,“ říká poslanec Ivan Adamec (ODS) v Pro a proti. Pro a proti Praha 21:17 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Přípravná řízení trvají neúměrně dlouho. A pak jenom můžeme koukat, jak se v Polsku staví a my tady nejsme schopni pohnout se z místa,“ říká Adamec (ilustrační foto) | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Podle Adamce by měla novela zrychlit procesy i díky opatření, které má zamezit praxi takzvaných blanketních odvolání. Připomíná, že využitím tohoto nástroje například ekologové oddálili stavbu úseku dálnice D11.

„D11 se v Královehradeckém kraji staví už desítky let. Když jsme téměř měli stavební povolení a byl proveden výběr dodavatele, ozvala se ekologická organizace. Na konci lhůty podala tzv. blanketní odvolání. A co se teď děje? Proces se zastavil. Blanketní odvolání je prázdný papír, teď zase budou muset podání doplňovat a výsledek bude stejný jako předtím. Akorát zase máme zdržení,“ uvádí příklad.

Většina připomínek z hlediska ochrany životního prostředí má být podle něj vypořádána ve fázi EIA, což je posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

„Ale ekologické organizace se vyjadřují ke všem fázím a vždycky se odvolávají, vždy najdou důvod. Mohou dokonce podávat blanketní odvolání až po lhůtách. To je všechno špatně. Okolní země nám ukazují, že jestli chceme ekonomický růst a rozvoj, toto musíme změnit,“ připomíná poslanec ODS.

Podle Kolínské blanketní odvolání používají často i státní instituce. Zamezení této praxe podle ní povolovací procesy neurychlí.

Česko musí zrychlit. Plán, který jsme nedávno představili, začínáme naplňovat.



Dnes byl ve @snemovna přijat tzv. liniový zákon, který je klíčovým legislativním nástrojem, díky kterému dojde k významnému urychlení všech dopravních staveb v ČR. pic.twitter.com/Xohun1lzXP — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 3, 2023

„Pro standardní odvolání máte lhůtu 15 dnů. Při velké stavbě a velkém rozsahu dokumentace to nemůže stačit. I Ředitelství silnic a dálnic podává běžně blanketní odvolání. Když to učiníte, máte novou lhůtu na doplnění podání. A bavíme se o týdnech. Stavba se připravuje x let a my se bavíme o tom, jestli se proces prodlouží o tři čtyři týdny.“

„Blanketní odvolání nemůže za to, že se u nás staví pomalu. Zásadní problém je, že ministerstvo dopravy, stát, veřejná správa nemá v ruce svoji analýzu, proč věci trvají dlouho, a poslanci pak naslepo zkouší různá vylepšení,“ naznačuje.

S tím Adamec nesouhlasí. Pozměňovací návrhy nejsou jednoduché a představa, že to poslanci dělají ad hoc, je podle něj mylná.

„Samozřejmě je tam spolupráce s profesními organizacemi, s lidmi, kteří v oborech pracují. Je to také spolupráce s ministerskými úředníky i s ministry. Kde nedošlo k souhlasu nebo alespoň k neutrálnímu stanovisku, tam pozměňovací návrhy neměly šanci projít a také neprošly,“ říká

Pohnout se z místa

„Realita je prostě taková, že přípravná řízení trvají neúměrně dlouho. A pak jenom můžeme koukat, jak se v Polsku staví a my tady nejsme schopni pohnout se z místa,“ konstatuje poslanec ODS Ivan Adamec.

Kolínská zdůrazňuje, že za zdržováním řízení ale nestojí ekologické organizace. Argument, že spolky zdržují, nemá podle ní žádnou oporu v reálných číslech.

„Když jsme se ptali ministerstev a úřadů, aby doložily konkrétní příklady nebo statistiku, kde a jaké spolky zdržovaly, přiznaly, že takovou evidenci nemají. Mohou být excesivní případy, ale spolek má lhůtu, do které se musí vejít. Je v řádu týdnů, nikdy v řádu let. To, že pak věc leží na krajském úřadu rok, dva či tři, není odpovědnost spolku,“ naznačuje ředitelka Zeleného kruhu.

„Děti Země se u nás v regionu předvedly dostatečně. Je to klasické zdržování. Nic s tím nezmůžou, je to jenom oddalování a týdny v jednotlivých fázích pak dělají měsíce a v důsledku i roky. Státní správa se s tím nakonec vypořádat dokáže, ale trvá to strašně dlouho. Proto se mění liniový zákon, který se nakonec bude jmenovat zákon o strategických investicích,“ reaguje Adamec.

