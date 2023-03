Odbahnit, prořezat. Povodí Labe připravuje revitalizaci slepého ramene Labe u Němčic na Pardubicku

Bývaly to meandry řeky, po narovnání toku se z nich ale stala slepá ramena, o která se často desítky let nikdo pořádně nestaral. Kolem Labe na Pardubicku jsou takových míst desítky. Povodí Labe se snaží je postupně revitalizovat. Letos by se to mělo týkat i skoro kilometr dlouhého slepého ramene u Němčic.

Němčice 18:19 4. března 2023