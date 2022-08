,Sucho v Evropě je nejhorší za nejméně 500 let‘. Česko je podle odborníků zasaženo relativně málo

Objem švýcarských ledovců se za 85 let zmenšil o polovinu. Podle vědců tání ještě zrychluje

Vědci odhadují, že objem ledu na ledovcích se za posledních 85 let, až do roku 2016, zmenšil o polovinu. Od té doby ledovce za pouhých šest let ztratily dalších 12 procent objemu.