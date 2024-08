Vodní kanál na řece Paraguay místo unikátního mokřadu? V Pantanalu můžeme přijít o „ráj na Zemi“

Brazilská vláda chce horních 700 km řeky Paraguay přebudovat na vodní kanál. Vědci varujíí, že chystaný projekt vodní cesty v místě největšího mokřadu na světě by mohl znamenat konec pro celý ekosystém. O hrozbě pro unikátní jihoamerický Pantanal informuje The Guardian. Brasília 10:14 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mokřiny v Národním parku Pantanal blízko Corumba | Foto: an Elzevir Films - Europacorp coproduction

Podle skupiny vědců projekt vodní cesty ohrožuje zásadní ekosystém: zmenšil by pravidelně zaplavovanou oblast a tím by se zvýšilo riziko požárů. Ekolog z univerzity v Tours Karl M. Wantzen řekl, že mokřad, který se rozkládá na území Brazílie, Bolívie a Paraguaye, je skutečným „rájem na Zemi“. „Nikde jinde neuvidíte tolik makaků hyacintových, jaguárů, jelenů bahenních, anakond, kajmanů, více než 300 druhů ryb, 500 druhů ptáků, 2 500 druhů vodních rostlin. To vše je teď ohroženo.“

„Pokud se projekt vodní cesty uskuteční, bude bagrování v kritických úsecích řeky Paraguay pravděpodobně znamenat konec mokřadu, jak ho známe,“ řekl Pierre Girard z Federální univerzity Mato Grosso a Výzkumného centra Pantanalu.

Horní úsek řeky Paraguay je klikatý a mělký. Jeho splavnění pro padesátimetrové nákladní lodě by znamenalo rozsáhlé hloubení, úpravu břehů a výstavbu přístavů. To by trvale změnilo přirozený cyklus záplav a zmenšilo plochu mokřadu, varují vědci. „Řeka Paraguay protékající Pantanalem tvoří poslední velkou říční krajinu v Jižní Americe s téměř přirozenou strukturou. Představuje biokulturní dědictví brazilského národa i celého světa,“ řekl Girard.