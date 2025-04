V Rumunsku podle odhadu žije až 13 tisíc medvědů. Země chce přesvědčit EU, aby zrušila jejich ochranu

V Rumunsku žije nejspíš až 13 000 medvědů hnědých, což je téměř dvojnásobek proti původním odhadům. Informoval o tom rumunský ústav pro lesnický výzkum. Oficiální činitelé slibují zavést nové zákony, které by místním komunitám umožnily vypořádat se s tím, co označili za krizovou medvědí situaci, napsal zpravodajský server The Guardian.

