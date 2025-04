Turkovu jízdu po dálnici řeší policie. Na tachometru měl 200 kilometrů v hodině, hrozí mu ztráta řidičáku

Ve čtvrtek 17. dubna zveřejnil europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek sadu fotografií na sociální síti Instagram. Dvě z nich ukazují řidiče za volantem při cestě po dálnici, kdy tachometr ukazuje 200 a 250 kilometrů v hodině. Police prošetřuje, zda snímky nepořídil Turek na české dálnici, a nešlo proto o přestupek. Europoslanec původně napsal, že fotky pocházejí z Německa. Praha 15:13 20. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Turek na prvním sjezdu Motoristů | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V příspěvku Turek jako lokaci zmínil Mnichov, také v textu europoslanec odkazuje k sousednímu Německu, kde se měl zúčastnit zasedání průmyslového výboru europarlamentu.

„Uplynulé tři dny jsem rozproudil v Německu spirálu realismu, kterou jsem zakončil dojezdovou tísní,“ napsal k fotografiím, mezi nimiž jsou dvě focené z místa řidiče při jízdě po dálnici.

Na posledním snímku ze série je na tachometru 250 kilometrů v hodině. Větší odezvu ale vyvolala fotografie s údajem 200 kilometrů v hodině, kde je vidět i okolí dálnice. To připomíná místo na české D5, konkrétně cestu od Cekova na Plzeňsku. Napovídá tomu například most, který je vidět ve zpětné zrcátku vozu.

Událostí se už zabývá policie. „Na základě informací z veřejného prostoru, které jsme objevili, se případem skutečně zabýváme. Je to na samém počátku, informace vyhodnocujeme,“ řekl Radiožurnálu policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Pokud by se potvrdilo, že Turek v daném úseku překročil rychlost o více než 50 kilometrů v hodině, protože maximální povolená rychlost je 130, mohl by přijít o řidičský průkaz, píše server Seznam Zprávy.

Problémy by mohl mít i v případě, že by se případem zabývala německá policie. Přestože na sousedních dálnicích není rychlost jízdy omezena, trest by mu mohl hrozit za používání mobilního telefonu za volantem.

„Nemyslím si, že by se tím zabývala česká policie,“ reagoval Turek na žádost serveru iROZHLAS.cz o vyjádření, že se tímto případem policie zabývá.

Na Turkův možný přestupek upozornil na sociální síti Facebook publicista Petr Ludwig, který podtrhoval například podobnost sloupků svodidel v Česku. Čestný prezident Motoristů sobě ho následně označil za „udavačskou nulku“.

Fotografie Filipa Turka z dálnice, kde jede rychlostí 200 kilometrů v hodině. Po kliknutí na fotografii se dostanete na původní příspěvek | Zdroj: Český rozhlas