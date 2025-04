Kalifornie hlásí agresivní lachtany. Na vině jsou neurotoxiny obsažené v řasách

Lachtan vypadá mile a hravě, zuby má ale jako pes a stejně jako pes vás může pokousat. Doslova na vlastní kůži se o tom v posledních týdnech přesvědčili plavci u kalifornských břehů. Přibývá tam totiž případů, kdy lachtani zaútočili na lidi. Dospívající dívka skončila s poraněným předloktím, jeden muž měl kousanci hustě poseté obě nohy a dalšího lachtan napadl při surfování nedaleko Los Angeles a pokousal ho přes neopren. Los Angeles 7:18 20. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokousaný surfař popsal, že lachtani se chovají, jako by byli posedlí (ilustrační foto) | Foto: David Corby, CC BY 2.5

Kalifornské úřady dostávají denně stovky telefonátů od lidí, které neobvyklé chování zvířat znepokojilo. Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru došel k závěru, že na vině jsou kvetoucí mořské řasy – rozsivky. Produkují nervový jed, který se tak dostává do potravy lachtanů a dalších živočichů.

Server Discover Magazine vysvětluje, že květy produkují neurotoxin známý jako kyselina domoová. Letos řasy rozkvetly neobvykle brzo, dřív než v jiných letech, a zřejmě proto je agresivních nebo neobvykle se chovajících lachtanů tolik.

Jeden z pokousaných kalifornských surfařů webu BBC popsal, že chování lachtanů na pláži nedaleko Los Angeles mu připomínalo, jako kdyby byla zvířata něčím posedlá. Otrava se totiž projevuje jako záchvaty letargie, ale taky agresivním chováním, takže zvířata s lidmi na pláži interagují, zatímco obvykle si jich nevšímají, popsal na webu Inside Edition mořský biolog Dave Bader.

Delfíni na mělčině

Zmíněný neurotoxin produkuje drobná jednobuněčná řasa, kterou se živí plankton. Ten zase slouží jako potrava korýšů, ryb a dalších živočichů – a na konci řetězce může být třeba právě lachtan nebo delfín.

Svědci popsali, že intoxikovaní delfíni plavou v kruzích v mělké vodě a v některých případech uvízli i na plážích.

Jenom za loňský rok evidují veterináři víc než pět stovek případů tohoto typu otravy u mořských živočichů. Odborníci sice dokážou lachtany i další zvířata otrávená kyselinou domoovou léčit, ale je jich tolik, že si musí vybírat takové jedince, kteří mají největší naději na přežití. Ty pak převážejí do několika rehabilitačních center.

Ani samotná léčba ale není úplně jednoduchá, a to nejen kvůli vysoké hmotnosti lachtanů. Dospělá samice lachtana tmavého, dříve nazývaného kalifornský, totiž váží kolem sta kilogramů a samec může být až třikrát větší.

Jed zapomnění

Po zasažení toxiny se navíc zvířata nikdy úplně nezotaví. Nervový jed totiž podle odborníků poškozuje lachtanům paměť, což pak komplikuje jejich další orientaci třeba při hledání potravy. Přítomnost kyseliny domoové také může způsobit potrat u březích samic.

Snaha o záchranu zasažených lachtanů a delfínů je ale důležitá hlavně kvůli tomu, že důsledný výzkum za poslední tři roky umožnil tamnímu Centru pro mořské savce získat cenné údaje pro další výzkum účinků kyseliny domoové. I díky tomu vkládají mořští biologové naději do vývoje léků, které by mohly do budoucna zvířatům pomoct.