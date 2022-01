Brněnští vědci vyvíjejí bezdrátový neurostimulátor. Dobíjet ho má světlo, které pronikne tkáněmi

Novou metodu neurostimulace vyvíjí vědci z brněnské instituce CEITEC VUT. Implantát, který by se pacientovi nanesl na nerv, by se dobíjel pomocí světla. To totiž podle zjištění výzkumníků dokáže dobře pronikat tkáněmi. Takový stimulátor by mohl usnadnit třeba léčbu epilepsie nebo Crohnovy choroby. Brno 10:56 30. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátní bezdrátový neurostimulátor vyvíjí výzkumníci v brněnské instituci CEITEC Vysokého učení technického | Foto: Barbora Kroutilíková | Zdroj: Český rozhlas

„Pod mikroskop si dáme naše měřící elektrody. A když spustíme světlo, osvítíme tu součástku, a potom jsme pomocí speciální techniky schopni zobrazit ten elektrický impuls,“ vysvětluje pro brněnský rozhlas Marie Jakešová, členka výzkumného týmu, jak samotné testování součástek v laboratoři vypadá.

Unikátní bezdrátový neurostimulátor vyvíjí výzkumníci na brněnském CEITECU VUT. Zařízení by se dobíjelo pomocí světla. Díky tomu by usnadnilo léčbu například epileptikům

„Vytváříme ty součástky, které jsou schopné přenést světlo na elektrickou energii, a to děláme pomocí takzvaných fotovoltaických článků. Všechny naše součástky jsou mezi třemi až pěti mikrometry tlusté, což je přibližně jedna desetina normálního lidského vlasu,“ popisuje.

„Na ně potom nanášíme tenké vrstvy kovů a polovodičů, abychom vytvořili samotné elektronické součástky,“ dodává Jakešová. Ty se pak nanesou přímo na lidský nerv.

Stimulovat si takový implantát bude člověk sám, třeba pomocí laseru. „Celá naše technologie funguje tím způsobem, že přenášíme energii pomocí světla. Jsou některé vlnové délky, které jsou schopné proniknout skrz tkáň. Konkrétně to je červené nebo infračervené světlo,“ přibližuje vedoucí výzkumu Eric Glowacki.

Díky této metodě by zavedení implantátu bylo jediným chirurgickým zásahem do těla pacienta.

„Největší neduh stávajících technologií je, že je potřeba implantovat i baterku. A pak je potřeba tu baterii pravidelně chirurgicky měnit. Proto to chceme zjednodušit a úplně nahradit baterku tím, že budeme stimulovat přímo pomocí světla. A to hodně zjednoduší ten chirurgický zákrok pro pacienta.“

Implantát by mohl pomáhat třeba pacientům s Crohnovou chorobou nebo epilepsií. „Pro léčení epilepsie je naše technologie vhodná, protože pacient si může dávkovat stimulaci sám. Představujeme si to tak, že jakmile bude mít pacient pocit, že záchvat nastane, tak si může přímo nastimulovat stimulátor a záchvatu zabránit.“

Zatím jsou výzkumníci ve fázi experimentálního testování. Do lidského těla by se neurostimulátor mohl dostat až za několik let.