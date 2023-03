Český projekt by mohl pomáhat pacientům po celém světě. Diagnózu bude určovat umělá inteligence

S vyhodnocováním rentgenových snímků plic by mohla už brzy lékařům pomáhat umělá inteligence. Systém Carebot, který vymysleli čeští vývojáři, umí s vysokou přesností vyhodnotit rentgenový snímek hrudníku a ještě vytvoří stručnou lékařskou zprávu. Teď ho testují v havířovské nemocnici. Havířov 10:55 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle týmu vědců z Masarykovy univerzity dokáže Carebot již dnes odhalit nemoc přesněji než lékař | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Zakladatelé projektu Carebot Daniel Kvak a Matěj Minář společně s medicínskou ředitelkou společnosti Annou Chromcovou usilovně pracují na vývoji umělé inteligence, která by v budoucnu mohla pomáhat po celém světě s vyhodnocováním rentgenových snímků. Systém Carebot již dnes umí odlišit zdravé plíce od těch nezdravých.

Umělou inteligenci vytrénovali vývojáři na desítkách tisíc snímků hrudníku. Sesbírali je v anonymizované podobě z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení celého světa. Následně je popisoval tým více než 30 radiologů z celé Evropy.

„Pokud by se umělá inteligence v klinické praxi časem uplatnila, mohla by pomoci přetíženému zdravotnickému systému,“ říká radioložka Anna Chromcová, která se na vývoji Carebotu také podílela. Z vlastní zkušenosti ví, že lékaři bývají často zahlceni velkým množstvím snímků.

Že občas k nepřesnostem ve vyhodnocování snímků dochází, potvrzují podle Daniela Kvaka také některé vědecké studie.

„Různé studie indikují, že nepřesnost radiologického popisu se pohybuje někde mezi 25 až 30 % ve standardní klinické praxi. A právě rentgen hrudníku je de facto tím nejčastějším místem, kde k těm nevynuceným chybám bohužel dochází,“ vysvětluje Kvak.

Lékaři již systém testují

Vývojáře systému zajímalo to, s jakou přesností pracuje Carebot ve srovnání s tím, jak úspěšní jsou ve vyhodnocování snímků sami lékaři. Studie detekce podezřelých lézí v plicích jim potvrdila, že umělá inteligence je přesnější než člověk.

Právě tuto studii prezentuje v těchto dnech Daniel Kvak se spoluzakladatelem Carebotu Matějem Misařem na Evropském radiologickém kongresu ve Vídni.

Přibližně půl roku už systém Carebot testují v Havířovské nemocnici, která s vývojáři spolupracuje. Radiolog Jakub Dandár potvrzuje, že se na umělou inteligenci dá už teď v určitých ohledech spolehnout.

„Například umí odlišit rentgenové snímky hrudníku, které jsou úplně negativní, tedy bez nálezu. A naopak také odlišit snímky, které v podstatě vyžadují naši zvýšenou pozornost. Tato umělá inteligence v budoucnosti určitě bude pomáhat,“ konstatuje Dandár.

Pokud Carebot získá certifikaci zdravotnického prostředku, mohl by se dostat do nemocnic po celé Evropě. Povést by se to mohlo do konce letošní roku.