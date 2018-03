7. 4. 2010 |Dana Votýpková, Jan Piroch |Zprávy z domova

Transplantace plic se v Česku provádějí jen v nemocnici v Motole. První pacient dostal od dárce plíce v Česku v roce 1997. Byl to muž a po transplantaci žil ještě šest let. Od té doby se doba přežití s darovanou plící neustále prodlužuje. Od roku 1997 do loňského roku se v Česku provedlo 145 transplantací. To znamená 2, 2 transplantace na jeden milion obyvatel, což nás podle předního odborníka v oboru, Roberta Lischkeho z motolské nemocnice řadí mezi špičku ve střední Evropě.