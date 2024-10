Sonda Hera se chystá ke startu do vesmíru. Na projektu se významně podíleli i čeští astronomové

V pondělí před 17. hodinou českého času má do vesmíru odstartovat mise Hera. Poletí k asteroidu Dimorphos. Do toho před časem narazila družice DART a vychýlila ho z dráhy. NASA si tak vyzkoušela, že umí změnit dráhu nebezpečných vesmírných těles. Sonda Hera teď zjistí, co přesně se s asteroidem stalo. Díky tomu vědci budou moci připravit další mise. V misi Hera hrají klíčovou roli i čeští astronomové a inženýři.

