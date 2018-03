24. 5. 2016 |Pavlína Nečásková |Vesmír

Evropa vyslala do vesmíru další dvě družice systému Galileo. Satelity Daniele a Alizee odstartovaly z evropské kosmické základny v jihoamerické Francouzské Guayaně. Do vesmíru je nese ruská raketa Sojuz. Cesta do cíle satelitům potrvá necelé čtyři hodiny.