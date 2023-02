Ryzí populismus. Na tom hnutí ANO plave a obávám se, že i doplave, varuje Telička

Andrej Babiš se podle vlastních slov stáhne do pozadí a hlavní roli v ANO budou hrát Alena Schillerová a Karel Havlíček. Jakým směrem se vydá hnutí po neúspěšné prezidentské volbě jejího předsedy? Milan Feranec vidí ANO jako stranu pro všechny nespokojené s vládou, bývalý diplomat Pavel Telička kritizuje nedostatek plurality uvnitř strany a varuje před jejím populistickým směřováním. Pro a proti Praha 15:04 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební štáb hnutí ANO. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Hnutí ANO je standardní parlamentní strana, má svého předsedu se silnou autoritou, protože jde o silnou osobnost, ale jinak je to standardní pluralitní strana,“ ujišťuje v Pro a proti místopředseda poslaneckého klubu hnutí Milan Feranec.

Jakým směrem se vydá ANO po neúspěšné prezidentské volbě jejího předsedy? Debatují Milan Feranec (ANO) a bývalý diplomat Pavel Telička

Bývalý eurokomisař, místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec zvolený za ANO Pavel Telička své zkušenosti hodnotí odlišně. „Pro mě to bylo hnutí jednoho člověka a velmi málo oponentů.“

„Média mají obsesi z pana Babiše, tak se možná konečně teď začne řešit i podstata naší politiky, a ne stále dokola náš předseda,“ odhaduje dopad ohlášených změn v hnutí Feranec.

Ten zdůrazňuje, že v hnutí existují různé názory. „To, že tyto neprezentujeme veřejně, je věc jiná, ale probíhá standardní politická diskuse. Např. pan Vondrák měl jiný názor, nebylo sice šťastné, že ho sděloval veřejně, ale udělal závěr a složil mandát. Nevím, co k tomu víc dodat.“

Telička však vzpomíná, jak na jednání výboru hnutí, kam by přizván, byl jediným člověkem, který oponoval a přel se s Andrejem Babišem. „Pokud tam dnes pluralita existuje, dobře, ale pak se ptejme, proč pan hejtman Vondrák odchází. To je signál, že to tak spíš není.“

„Neznám jedinou zásadní otázku, ve které by se názor Aleny Schillerové a Karla Havlíčka lišily od názorů Andreje Babiše. Takže neočekávám nějakou podstatnou změnu v hnutí,“ dodává bývalý diplomat.

Poslanec ujišťuje, že ANO je schopno sebereflexe a provedlo ji. „Jako akce nespokojených občanů chceme zastupovat zájmy všech, kteří jsou nespokojení s činností této vlády a cítí se jí ohroženi. Naší rolí je tedy důsledná opoziční politika.“

„Pamatuji si na Babišovu otázku, jestli má být ANO levicovým, nebo pravicovým subjektem. Závěr byl ten, že je to jedno.“ Pavel Telička

„Kdyby nějaká sebereflexe v ANO byla, moje spolupráce s hnutím by mohla trvat déle. ANO nemá konkrétní řešení kromě populistické oponentury a snaží se uspokojit jakýkoliv kritický hlas, ať jde odkudkoliv. Je to ryzí populismus, na tom hnutí ANO plave a obávám se, že i doplave,“ varuje Telička.

Politik ale tvrdí, že hnutí má programové směřování. „S tím jsme šli do voleb v roce 2021, máme programové priority. Program ANO je obhajovat zájmy těch, kterých se citelně dotknou reformy, které připravuje tato vláda,“ shrnuje Milan Feranec.

„Pamatuji si na Babišovu otázku, jestli má být ANO levicovým, nebo pravicovým subjektem. Závěr byl ten, že je to jedno a podstatné je, kde jsou voliči a šance nejvíc zabodovat,“ dokresluje celkové zakotvení hnutí Pavel Telička.

