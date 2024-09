Bez vody, elektřiny, signálu i dopravního spojení. ‚Je to u nás krize,‘ říká starostka Kobylé nad Vidnávkou

Bez elektřiny, mobilní sítě i pitné vody se ocitají již druhý den obce v severní části Jesenicka, které o víkendu postihla ničivá povodeň. Do obcí se často nedá ani dostat, rozbouřené toky zničily nebo podemlely také silnice. Nemáme se jak dovolat pomoci, řekla starostka Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku Miroslava Rybáriková. Obdobně je na tom také Vápenná či Žulová, ve kterých povodeň napáchala spoušť. Jeseník 17:18 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozvodněná řeka | Zdroj: HZS Olomouckého kraje

„Je to u nás krize. Nemáme v obci žádný signál, je to šílené. Nejsme schopni si o pomoc ani zavolat. Nemáme ani elektřinu, řekli nám, že nás připojí až tak za dva týdny. Momentálně řeším pitnou vodu pro lidi, kterou také nemáme,“ řekla starostka Kobylé nad Vidnávkou ve chvíli, kdy byla dostupná na signálu při vyřizování věcí v Javorníku.

Obcí se prohnala rozbouřená Vidnávka, dva domy voda zbořila. „Zachraňovali jsme jen životy. Voda už opadává, situace se lepší, momentálně nás trápí elektřina, voda a to, že nemůžeme komunikovat. Chystáme se nyní s hasiči dům od domu obcházet vesnici a mapovat akutní pomoc, abychom zjistili, jak na tom lidé jsou. Na dolním konci jsme to ještě nebyli schopni ani navštívit,“ uvedla starostka. Doplnila, že chybí příjezdová cesta do obce, do Vápenné se dá přijet pouze ve směru od Polska. „Pomoc s jídlem a pitím čeká v Jeseníku, spravují nyní cestu, doufáme, že během úterka dopoledne by už to mohlo být,“ dodala.

Sbírky na pomoc zasaženým povodněmi Adra: 66888866/0300 či web



66888866/0300 či web Charita ČR: 44665522/0800 či sms, web

44665522/0800 či sms, web Český Červený kříž: 333999/2700 nebo web

333999/2700 nebo web Člověk v tísni: 72027202/0300, web

72027202/0300, web Diakonie: 2100691426/2010 nebo sms, web

2100691426/2010 nebo sms, web Potravinové sbírky lze najít na webu

lze najít na webu Donio: sbírku lze najít na webu

Voda zasáhla i sousední obce, ve Vápenné ředitel základní školy kvůli povodňové situaci zrušil až do pátku výuku i provoz školní družiny. Obec, kterou protéká rovněž Vidnávka, zřídila evakuační místnost v tělocvičně. I tady jsou telefony hluché, zoufalí jsou i lidé, kteří se nemohou dovolat svým příbuzným a pomoc hledají na sociálních sítích.

Bez pokrytí je i Žulová, i tou se prohnala ničivá povodeň. „Na nádraží v Žulové visí část kolejí ve vzduchu. Voda vzala terén pod nimi. Některými domy a zahradami protékala ‚řeka’ skrz. V přímém přenosu jsme viděli, jak voda bere strom, altán, kusy zdí, ploty, obří kovové kontejnery,“ popsala i s dodanými fotografiemi mapujícími zkázu z obce jedna z žen na sociální síti.

V Lipové-lázních se na spoušti podepsal potok Staříč, právě ten odnesl osobní auto i s tříčlennou posádkou, která je stále nezvěstná. Voda podle informací obce na stránkách protékala budovou základní a mateřské školy, učit se zde nebude minimálně do středy. Ve škole je rovněž evakuační centrum.