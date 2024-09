PŘEHLED KRAJŮ: Voda se z horních toků přesouvá do nižších poloh. Jaká je situace ve vašem regionu?

Voda po sobě zanechává největší spoušť v Jeseníkách a přilehlých oblastech. Hladiny se nyní zvyšují v nižších polohách, kam řeky proudí. V částech Česka navíc nadále prší a někde by mohlo až do středy. V pondělí ráno se ocitly pod vodou části Ostravy nebo Litovel na Olomoucku. Zjistěte, jaká je situace ve vašem regionu v přehledu, který sestavil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Aktualizujeme Praha/Brno/Ostrava 13:05 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie z města Litovel (16. září 2024) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Voda na horních tocích řek začíná opadat. Odtéká postupně z hor a míří do nižších poloh. V souvislosti s rozsáhlými povodněmi v Česku už policie eviduje jednu oběť a dalších 7 lidí se pohřešuje.

Server iROZHLAS.cz sleduje dění v nepřetržité online reportáži, událostem se ve speciálním vysílání věnuje také Radiožurnál.

Abecední seznam krajů (kliknutí vás přesměruje na konkrétní informace o situaci ve vybraném kraji):

Hlavní město Praha

Situace v Praze se vyvíjela dobře, proto hlavní město nabídlo pomoc hejtmanům postižených krajů. V neděli to řekl na tiskové konferenci primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS). Dodal, že stále platí doporučení, aby občané, kteří nemusí cestovat do hlavního města, tam zbytečně nejezdili. Pražany vyzval, ať se nepřibližují k vodním tokům. Hasiči od čtvrtka zasahovali přibližně u 300 událostí v souvislosti s velkou vodou.

Uzavřená zůstává pražská zoologická zahrada a to zejména kvůli nebezpečí pádu stromů v podmáčeném terénu. Otevřít by se měla opět ve středu.

Do dvou pavilonů Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN) zatekla v sobotu voda, ale její provoz pokračuje bez omezení. Pracovníci odstraňovali závady v pavilonech A a CH2.

Omezení se týká také Trojské lávky spojující břehy Vltavy mezi Císařským ostrovem a Trojou. Krizová komise Prahy 7 o jejím uzavření rozhodla v neděli v podvečer, protože pohyb na ní nebyl bezpečný.

Lidé by se také měli vyhýbat Stromovce a Letenským sadům, kde je situace stále nebezpečná kvůli podmáčené půdě. Zákaz vstupu platí na náplavky, na některá hřiště a do parků. Uzavřená je také lanovka na Petřín.

Apeluji na Pražany i návštěvníky hlavního města, aby se v zájmu bezpečnosti nepřibližovali k rozvodněným tokům, zvláště s dětmi. Proud je silný, břehy jsou kluzké a podmáčené.

Zároveň bych chtěl poděkoval všem, kteří se podíleli na stavbě zábran k ochraně Prahy před velkou vodou… pic.twitter.com/zJ33ptV3u9 — Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy (@Svoboda_Slavek) September 15, 2024

Jihočeský kraj

Na jihu Čech v pondělí ráno stále platil nejvyšší třetí povodňový stupeň na 13 místech. Hladina nadále pozvolna stoupala na Lužnici i jejím přítoku Nežárce. Na dalších tocích voda většinou stagnovala, nebo mírně opadávala. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Lužnici se povodňová vlna dostala k největšímu českému rybníku Rožmberk. Rybářství Třeboň v něm minulých dnech vytvořilo kapacitu pro zachycení až deseti milionů krychlových metrů vody.

Pod rybníkem Rožmberk se nachází Veselí nad Lužnicí na Táborsku a v jeho případě se podle vývoje situace bude během pondělí rozhodovat o možné evakuaci části města. Hladina Lužnice ve Veselí nad Lužnicí, kde je navíc soutok s řekou Nežárkou, by mohla stoupnout na úroveň více než padesátileté vody.

Řeka Malše stagnovala, nebo spíše pomalu klesala. Z vodní nádrže Římov, která na řece je, vodohospodáři od soboty upouštěli 150 krychlových metrů za vteřinu. Malše na Českokrumlovsku a Českobudějovicku zůstávala na pěti místech na třetím povodňovým stupni. Podobná situace byla také na Blanici na Prachaticku, kde voda rovněž pomalu opadávala. Přesto i tam na dvou místech stále platil nejvyšší povodňový stupeň.

Jihomoravský kraj

Na tocích v Jihomoravském kraji stále platil na více než desítce míst třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. V pondělí nad ránem se na něj dostala i Morava v Lanžhotě na Břeclavsku, plynulo z dat na webech Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy. Následky nepříznivého počasí stále místy omezovaly vlakovou i autobusovou dopravu, což se týkalo především severní části kraje, ale také Znojemska a Hodonínska.

Hladina Moravy v Lanžhotě ráno překročila hranici 5,3 metru, přičemž ještě před několika dny se tok ploužil na hranici sucha. Na třetím povodňovém stupni byla i Morava ve Strážnici na Hodonínsku. Hladina zde v noci na pondělí přesáhla sedm metrů a těsně se přiblížila k hranici extrémní povodně. Následně ale začala zvolna klesat, třetí povodňový stupeň by zde nicméně měl platit ještě minimálně během pondělí.

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku proti neděli mírně hladina klesla a situace byla stabilizovaná. Dosud nebylo potřeba nikoho evakuovat, řekl starosta Petr Kolář (TOP 09). Město nyní čeká, jak tok ovlivní srážky a řeka Bečva, která se do Moravy vlévá u Tovačova na Přerovsku. Podle hydrometeorologů jsou nyní obě řeky po kulminaci. Morava se však rozlévala dál po toku v Rohatci.

Na třetím povodňovém stupni byla v celé délce toku Dyje, počínaje Podhradím, přes Znojmo, konče Břeclaví-Ladnou. V Podhradí hladina Dyje klesala, v neděli tam platil stupeň extrémního ohrožení, hladina tam dosáhla bezmála 4,5 metru. Před několika dny dosahovala zhruba 30 centimetrů. V noci na pondělí klesla pod čtyři metry. Dyje nyní stoupala ve stanici Trávní Dvůr, kde začal platit třetí povodňový stupeň, extrémní povodně by tok ale dosáhnout neměl.

10 jednotek jsme zapojili do protipovodňových opatření na hrázi u Hrabětic na Znojemsku. Svážíme na místo pytle a spolupracujeme se zástupci Povodí. pic.twitter.com/fSplBOG6fi — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 16, 2024

Třetí stupeň povodňové aktivity stále platil i na Svratce v Židlochovicích, kde by ale hladina už měla začít klesat. Také v Bílovicích nad Svitavou, kde hladina už klesala a ještě v pondělí by se mohla dostat na druhý povodňový stupeň. Na třetím stupni byla i Malá Haná u vodní nádrže Opatovice, Jevišovka v Plavči nebo Bělá pod boskovickou přehradou.

V pondělí ráno vodohospodáři rozhodli, že nechají bezpečnostním přelivem přetéct Brněnskou přehradu. Očekával se proto zvýšený, ale neškodný průtok. Tento krok zvolili, neboť nechtějí do toku pod přehradou vypouštět spadané kmeny, větve a další věci, které do přehrady přinesla velká voda.

Operujeme na hladině Brněnské přehrady, kde ve spolupráci s MP Brno, PČR a Vodní záchrannou službou vyprošťujeme stromy a různé překážky z vody. Zatím odstraněno cca 20 kusů stromů. pic.twitter.com/UEnMEY4srs — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) September 16, 2024

Komplikace ve veřejné dopravě nastaly v Brně, protože na trolejové vedení v Brně v Pisárkách v ulici Antonína Procházky spadl podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema vzrostlý strom, řidiči mají počítat s komplikacemi v dopravě.

Výrazné a včasné upouštění Vranovské přehrady zatím ochránilo obce pod ní od velkých škod a ohrožení majetku. Ve Znojmě i Vranově nad Dyjí jsou zatím ostražití. Doufají ale, že zbývající kapacita přehrady bude stačit k tomu, aby nebylo nutné upouštět víc než 220 metrů krychlových za vteřinu a voda zůstane jen v zahradách a ve sklepích domů, které jsou u řeky.

Karlovarský kraj

Situace v Karlovarském kraji byla klidná. Hasiči z kraje vyjeli v neděli dopoledne na pomoc do zaplavených oblastí Moravskoslezského kraje a do Olomouckého kraje. Hasiče v Karlovarském kraji v posledních dvou dnech zaměstnávala likvidace následků silného větru, který od pátku způsoboval pády stromů a větví. Povodně v Karlovarském kraji nehrozí.

Z Karlových Varů odjel povodňový záchranný odřad Moravskoslezského kraje. Další skupina hasičů odjela pomáhat do Olomouckého kraje. Na místě budou pracovat tak dlouho, jak bude potřeba. pic.twitter.com/1gedm8n03t — HZS Karlovarského kraje (@HzsKVkraj) September 15, 2024

Královéhradecký kraj

Hasiči v Královéhradeckém kraji měli od pátku kvůli počasí asi u 1200 výjezdů. V noci na pondělí se situace v kraji z pohledu hasičů začala uklidňovat, řekl mluvčí krajských hasičů Zbyněk Voříšek.

Zatímco o víkendu byla v kraji nejsložitější situace kvůli počasí na Broumovsku a v podhůří pohraničních hor na severu kraje, v posledních hodinách se velká voda posunula dál po proudu řek na Královéhradecko.

Hladina Labe pod soutokem s Orlicí v Hradci Králové v pondělí v 05.00 přesáhla hranici třetího povodňového stupně. Třetí povodňové stupně, tedy ohrožení, byly ráno i na dalších sedmi místech v kraji, ale už ne na horním Labi.

Máme za sebou náročné dny a další nás čekají. Od pátku 13. do neděle 15. 9. zasahovaly jednotky v @hkregion u asi 1200 událostí. Za jeden víkend jsme tak zvládli sedminu toho, co za celý loňský rok. Během noci se situace z pohledu zásahové činnosti relativně uklidnila. pic.twitter.com/WSR3b2AIJ0 — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) September 16, 2024

V noci nejvíce pršelo v Krkonoších, kde se srážky pohybovaly mezi 15 až 45 litry vody na metr čtvereční. V podhůří Krkonoš napršelo do deseti litrů vody na metr krychlový.

Na Labi byl třetí povodňový stupeň pod přehradou Les Království a ve Stanovicích. Dán byl odpouštěním přehrady, kdy vodohospodáři udržují odtok na neškodných 100 metrech krychlových vody za vteřinu. Před povodněmi z přehrady odtékaly tři metry krychlové za vteřinu.

Druhý stupeň ráno byl na Labi pod přehradou Labská v krkonošském Špindlerově Mlýně a ve Vestřevi na Trutnovsku, dále na Úpě ve Zlíči na Náchodsku, Metuji v Maršově nad Metují a v Hronově a Náchodsku. První stupeň byl v pondělí ráno na Labi ve Špindlerově Mlýně, Úpě v Trutnově, Dědině v Cháborech na Rychnovsku a na Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku.

Bez elektřiny zůstávalo v pondělí ráno kvůli větru a dešti zhruba 3300 domácností. Energetici tam evidovali 18 poruch na vedení vysokého napětí.

Liberecký kraj

Hladiny řek v Libereckém kraji dál klesaly a pomalu se vracely do normálu. Stav ohrožení stále platil na Smědé ve Višňové, na druhém stupni byla Řasnice ve Frýdlantu, na prvním stupni Jeřice v Chrastavě a Jizera v Železném Brodě. Do Višňové, kde byly zaplavené silnice, se podařilo obnovit provoz. Jedna silnice tam zůstávala zaplavená, řekl po jednání povodňové komise hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Pro Frýdlantský výběžek platil od nedělního večera stav nebezpečí a evakuováno bylo přes 50 lidí. Některé školy byly zavřené.

Do Frýdlantského výběžku na Liberecku stékají srážky ze severní části Jizerských hor a za předchozí tři dny tam místy napršelo až 330 milimetrů. V noci na pondělí ale byly srážky slabé, maximálně do deseti milimetrů, což se příznivě projevilo i na stavu Smědé a jejích přítoků.

Zatímco v neděli stav ohrožení platil na celém toku Smědé, v pondělí ráno byl třetí povodňový stupeň jen ve Višňové. Do obce se dá ale již dostat. „Komunikace z Minkovic do Vísky a z Poustky do Minkovic jsou již průjezdné. Komunikace z Předlánců do Višňové je stále zaplavená vodou a platí zde zákaz vjezdu,“ uvedl na webu obce starosta Michal Scheidl (Devítka). Tato silnice bývá ale zaplavená i několikrát do roka při silnějších deštích nebo při tání sněhu. Pro spojení mezi Předláncemi a Višňovou lze podle něj využít silnici kolem nádraží ve Višňové.

Ve Višňové kulminovala Smědá v neděli večer. V Předláncích bylo maximem 284 centimetrů, v pondělí k 10.00 byla zhruba o více než 40 centimetrů níž a klesla na druhý stupeň, v Minkovicích z 357 centimetrů klesla za noc o víc než půl metru a ve Vísce z bezmála čtyř metrů skoro o dva metry. Hasiči ve Višňové dál přečerpávají vodu z kritických míst. V obci v pondělí zůstala zavřená škola stejně jako třeba v Raspenavě, neučili se ani studenti na střední škole Jana Blahoslava v Hejnicích.

V kraji se zklidňovala i situace na železnici, aktuálně nejezdily vlaky jen na regionální trati mezi Jilemnicí a Rokytnicí nad Jizerou. Správa železnic (SŽ) odhadovala, že provoz na této trati se podaří obnovit v pondělí večer.

Moravskoslezský kraj

Z Jeseníků se nyní voda přelévala přes Opavu do Ostravy, kde se evakuovala městská část Přívoz. Do 10.30 bylo z lokality zachráněno přibližně 70 lidí včetně dětí. Mířili do evakuačního centra na Černé louce.

V místě soutoku Opavy a Odry se na pravém břehu Odry objevily dvě trhliny v hrázi o délkách 50 metrů. V Přívoze se proto rozlévala voda. Stoupat začala už v noci. Trhlinami by mohlo protékat zhruba 100 metrů krychlových vody za vteřinu. Extrémní povodně si z bezpečnostních důvodů vyžádaly odstavení teplárny v Ostravě. Celé krajské město tak zůstalo bez tepla a teplé vody.

Na člunech odvážejí hasiči lidi z Ostravy Přívozu. Evakuace se týká tří ulic. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/pEavIhb3je — Silvie Mikulcova (@SMikulcova) September 16, 2024

Rozvodněná řeka Opava poškodila most v opavské Ratibořské ulici mezi centrem a sídlištěm Kateřinky. Konstrukci prohlíželi pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby rozhodli, co s mostem na spojnici mezi Opavou a Hlučínskem bude.

S problémy se nadále potýkal Bohumín na Karvinsku. Jeho podstatná část byla kvůli zatopené rozvodně bez elektřiny, výpadky měly mobilní a datové sítě, zavřené byly mateřské, základní i střední školy, uvedlo v pondělí ráno město na facebooku. Zaplavené byly i obchody s potravinami, řešilo se zásobování vodou i léky, pomoc nabídl Moravskoslezský kraj.

Řeka Opava se v Opavě vrací do koryta.



Lidi začínají odklízet bahno, někteří zatím jen nevěřícně stojí, pokuřují a zítají na kmeny stromů v ulicích.



Ze zavřeného nákupního centra odčerpávají vodu.



Fotbalový stadion měl vodu až ve druhé řadě hlediště@Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/Uyc5CJB34s — Jan Kaliba (@JanKaliba) September 16, 2024

Velmi omezená byla doprava. Město kvůli odpojení od elektřiny řešilo, jak o aktuální situaci informovat své obyvatele – z informačních kanálů fungoval jen facebook, do ulic proto vyrazili s megafony policisté, strážníci a hasiči, uvedla radnice po zasedání krizového štábu.

Mobilní sítě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji měly stále lokální výpadky kvůli přerušeným dodávkám proudu. Bez elektřiny byly stále stovky vysílačů a k některým se nešlo dostat s dieselovými agregáty.

Pomož si sám. Zdravotní sestra z krnovského ARO Zuzana do půl pasu ve vodě (zena vzadu) rozřezala řetěz, aby otevřela bránu a voda odtekla z Náplavní ulice a mohla začít uklízet dům. Lidi si stěžují na nulovou pomoc oproti situaci 1997. pic.twitter.com/HfJh2qTrRz — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) September 16, 2024

Špatná situace zůstávala v okresech Bruntál a Opava, kam bylo složité se dostat jak po silnic, tak železnici.

Olomoucký kraj

Povodňová vlna v noci na pondělí dorazila z Jeseníků do střední části Olomouckého kraje, kde se postupně zvyšovaly hladiny vodních toků. Na řadě míst platily třetí stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení.

Město Litovel na Olomoucku bylo kvůli záplavám úplně uzavřené, včetně škol a zdravotnických zařízení. Podle starosty Viktora Kohouta (SNK) voda již město zaplavila zhruba z 80 procent, v části města nešla elektřina, komplikace nastávaly i s informováním veřejnosti. Voda podle něj bude kulminovat až odpoledne.

„Kromě centra máme vodu ve velké části města, kromě sídliště Karla Sedláka, to se ještě drží. Asi tak 80 procent města je pod vodou. Jsme odříznutí od světa, momentálně se sem nikdo nedostane. A ani ven, pouze hasiči, protože někde přesahuje už voda metr. To že se to rozlije, jsme tušili a informovali jsme lidi dopředu. Kdo se chtěl evakuovat, tak to udělal, občas někdo volá, takže na tom pracujeme,“ uvedl starosta.

Situace ve městě byla podle starosty horší než při povodních v roce 2006. Radnice požádala obyvatele, aby zbytečně nevycházeli. V případě ohrožení mohou lidé ve městě volat na číslo 607 076 398.

Pokud chcete jakýmkoli způsobem pomoci lidem v postižených oblastech, využijte prioritně tento odkaz: https://t.co/hA3JIjyil0

VELMI nám tím usnadníte administraci humanitární pomoci a urychlíte její logistiku. Děkujeme všem, kteří již pomoc nabídli. Požadavky postupně upřesníme. pic.twitter.com/t30f8xTZGK — Hasiči Olomouc ‍ (@hasici_olomouc) September 16, 2024

Hasiči v neděli večer díky poklesu hladin vodních toků ukončili záchranné práce na Jesenicku, které o víkendu postihly katastrofální záplavy. Hasiči v tomto horském okrese zachránili celkem 230 lidí a evakuovali 2000 obyvatel, zhruba 350 z nich využilo nouzového ubytování.

Prognóza pro obec Troubky na Přerovsku, které hrozilo extrémní ohrožení, se zlepšila. Průtok v řece Bečvě byl oproti předpokladu nižší, voda již kulminovala. Obec nadále drží pohotovost. K vodě to v pondělí časně ráno přitáhlo i řadu obyvatel, kteří se v neděli večer odmítli evakuovat.

Třetí povodňový stupeň v pondělí ráno platil na 12 místech Olomouckého kraje. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uváděl extrémní povodňový stupeň stále v Mikulovicích na Jesenicku a v Jindřichově na Šumpersku, měření tam však bylo ovlivněno technickou chybou čidel.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji byly v pondělí řeky v 8.00 na osmi místech na nejvyšším povodňovém stupni. Na Novohradce v Úhřeticích voda klesla z úrovně stoleté vody na dvacetiletou, na Chrudimce v Nemošicích na Chrudimsku dosáhla 50leté vody.

V místech, kde byly záplavy nejhorší, voda přestala stoupat nebo klesala. Například na Chrudimsku voda klesla na Novohradce v Luži a v Úhřeticích stagnovala. Výjimkou byla Chrudimka v Nemošicích.

⚠️ AKTUÁLNÍ SITUACE V PONDĚLÍ DOPOLEDNE ⚠️



#Nemošice mají, věřím, to nejhorší za sebou. Vrchol byl v 7.00 hodin ráno, kdy hladina nastoupala na 368 cm, tedy zhruba o 40 cm oproti večerním předpovědím, během sekundy protékalo Chrudimkou 204 m³ vody! pic.twitter.com/9SwiewcUZe — Jan Hrabal (@janhrabal) September 16, 2024

Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO), který je předsedou povodňové komise obce s rozšířenou působností, povodňová vlna, jež v neděli zasáhla Luži a další obce, už níže po toku od Hrochova Týnce větší škody nezpůsobila. V neděli se muselo evakuovat kolem 200 lidí v Luži ohrožené Novohradkou, která přesáhla úroveň stoleté vody, další v blízkých Lozicích. V Čankovicích se protrhla protipovodňová hráz, v krátké době byl zaplaven spodek vesnice. Někteří obyvatelé museli být evakuováni na loďce. V Chroustovicích byla pod vodou místní část Závodí.

Nejhorší situace je momentálně v Nemošicích, kde stoupá Chrudimka. Dále zasahujeme v části Hůrka v Pardubicích, kde pomáháme s pytlováním dobrovolným hasičům. V terénu je i náš psycholog i interventi, kteří poskytují intervenci postiženým obyvatelům. pic.twitter.com/HO6Otl2U1O — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) September 16, 2024

Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské se v Nemošicích, které jsou místní částí Pardubic, řeka vylila do některých ulic. Policisté společně s hasiči žádali obyvatele, aby si zabezpečili svůj majetek a přeparkovali auta. Podle Alexandry Tušlové z kanceláře primátora měly domy v postižených oblastech vytopené sklepy, hasiči dodali na místo pytle s pískem.

Podle Povodí Labe může během dne dále pršet, takže by se mohl pokles průtoků řek dočasně zastavit, případně rozkolísat. V oblastech s nasyceným povodím, zejména v povodí Novohradky a Tiché Orlice, může být rozkolísání výraznější.

Elektřinu v pondělí ráno nemělo přes 530 domácností. V neděli ráno byla situace výrazně horší, bez elektřiny bylo v obou krajích na východě Čech 30 tisíc domácností.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji platily první povodňové stupně na třech místech. Klabava měla na Rokycansku první stupeň v Hrádku a v Nové Huti od neděle, Úhlava v Tajanově na Klatovsku ho dosáhla v pondělí ráno. Hladiny těchto řek velmi zvolna stoupaly.

Výstraha na extrémní stupeň nebezpečí záplav platila v Plzeňském kraji pro oblast obcí s rozšířenou působností Rokycany, Blovice, Nepomuk, Horažďovice a Sušice. Plzeň, Přeštice a Klatovy měly vysoký stupeň nebezpečí, zbytek kraje nízký stupeň nebezpečí nebo běžný stav.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji platil třetí povodňový stupeň na čtyřech místech, a to na Labi v Mělníku a v Kostelci nad Labem, kde hladina překonala hranici třetího stupně v neděli po 10.00. Stupeň ohrožení platil také na dvou místech na Sázavě, a to v Kácově na Kutnohorsku a Nespekách na Benešovsku. Druhý povodňový stupeň byl v kraji aktuálně na třech místech.

V pivovaru v Kácově půjdou škody do milionů. Sázava ho vyplavila i v prosinci, to škody dosáhly 20 milionů. @CRozhlas @Radiozurnal1 pic.twitter.com/ocBIg8RPq6 — Věra Hájková (@hajkova_vera) September 16, 2024

Na druhém stupni byla v regionu Sázava ve Zruči a Doubrava ve Žlebech. Od rána klesla hladina Jizery v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, do prvního stupně se dostala v 08.30 a dál klesala. Na druhém stupni byla také hladina říčky Botič v Jesenici-Kocandě u Prahy.

Povodňová situace ve středních Čechách se podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) mírně zhoršila, ale zvládne se. S nějakým druhem vysoké vody bojoval celý kraj s výjimkou Rakovnicka.

Ústecký kraj

Hladina Labe byla v Ústeckém kraji na třetím povodňovém stupni a dál stoupala. Kulminaci očekávali vodohospodáři ve středu. Zabránit vylití vody ve městech měly protipovodňové stěny, v pondělí budou další stavět hasiči v Ústí nad Labem. Prognóza se oproti předchozím mírně zlepšila. Stále byly v kraji domácnosti bez proudu kvůli pádu stromů na elektrické vedení.

V krajském městě by se hladina podle předpovědi mohla zastavit na úrovni 765 centimetrů, což bylo zhruba o třicet centimetrů méně, než se původně očekávalo. Čtvrť Střekov chrání mobilní stěny, stejně tak centrum města. Kvůli tomu je ale výrazně omezen průjezd městem. Ze Střekova přes Mariánský most jezdila veškerá doprava na Krásné Březno a radnice očekávala, že se mohou tvořit kolony.

Zaplavená byla silnice do Dolního Žlebu na Děčínsku a některé části cyklostezky, v Litoměřicích byla voda z Labe v areálu letního koupaliště, očekávalo se zaplavení Střeleckého a Písečného ostrova a ulice Pobřežní. Protipovodňové stěny postavili dobrovolní hasiči v Děčíně a Křešicích, na dalších místech byly pytle s pískem.

V Ústeckém kraji byla zhruba 5900 domácností bez elektřiny. Další poruchy na vysokém napětí přibyly v pondělí ráno v Horním Jiřetíně na Mostecku a Bílině na Teplicku, řekla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Vysočina

Třetí povodňový stupeň, ohrožení, platil na Vysočině už jen na třech místech na řece Sázavě. Její hladina již nestoupala. Hladiny dalších řek v noci opadly. V neděli odpoledne platil v kraji stav ohrožení na sedmi tocích. Kvůli záplavám byl na několika místech zastavený provoz vlaků, omezení platilo i na některých silnicích.

Hladina Sázavy ve Světlé nad Sázavou překročila třetí stupeň v neděli večer. V Chlístově byla na třetím stupni už od odpoledne a kulminovala okolo půlnoci. Podle modelové předpovědi by měla na druhý povodňový stupeň klesnout v pondělí odpoledne. V Pohledských Dvořácích klesala Sázava od nedělního večera.

Vlaky kvůli zaplavené trati nejezdily mezi Pelhřimovem a Horní Cerekví a mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Omezený byl podle Českých drah i provoz dálkových spojů mezi Brnem a Jihlavou.

Na hlavní silnici 23 u Třebíče se kvůli podmáčení na dvou místech částečně sesunul násep pod vozovkou. Omezený byl provoz v jízdním pruhu směrem na Vladislav. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam bude jednat o dlouhodobém zavedení kyvadlového provozu.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji pokračovali v souvislosti s povodněmi v čerpání vody ze zatopených domů. Nadále odstraňovali i popadané stromy a čistili propustky. Na Kroměřížsku, kde lze v příštích hodinách očekávat opětovný vzestup hladiny řeky Moravy, stavěli protipovodňové hráze.

V noci z neděle na pondělí se situace v kraji díky ustávání deště a klesajícím hladinám řek a potoků zklidnila.

Třetí povodňový stupeň, který znamená ohrožení, zůstával v pondělí dopoledne ve Zlínském kraji na třech místech. Stejně jako v neděli večer to bylo na řece Moravě v Kroměříži a ve Spytihněvi na Zlínsku a také na říčce Bystřičce nad stejnojmennou přehradou na Vsetínsku. Stav jejich hladin byl dopoledne setrvalý. V neděli odpoledne byl třetí stupeň v regionu na šesti místech, v neděli ráno jich bylo 11.

Bez dodávek elektrické energie zůstávaly v pondělí ráno ve Zlínském kraji stovky domácností.