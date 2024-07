Bude po Brně jezdit polský samořiditelný minibus? Nejdřív ve vozovně, pak možná na hřbitově

Samořiditelný minibus z polských Gliwic a Katowic by mohl jezdit v Brně. Zahraniční firma Blees si jihomoravské město vybrala jako vhodné pro testování autonomních technologií. A dopravní podnik s experimentem předběžně souhlasí. Brno 20:04 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samoříditelný minibus z polských Gliwic a Katowic by mohl jezdit v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Volant se otáčí sám, stejně tak vůz zrychluje i zpomaluje. Taková je jízda minibusem, které vypadá jako robustnější golfový vozík. Na brněnském výstavišti ho před dvěma lety poprvé prezentovalo státní Centrum dopravního výzkumu. Polský minibus BB-1 je o trochu větší zelenočerná krabice. „Je pro 15 cestujících. Myslíme i na vozíčkáře, proto je vůz nízkopodlažní a s výsuvnou plošinou,“ říká šéfka firmy Blees Martyna Wiśniowska.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno si vyhlédla polská firma, která vyvinula samořiditelný minibus pro patnáct lidí. Ve městě ho chce otestovat. Jak se na to tváří brněnský dopravní podnik?

V Česku i v Polsku musí v takových vozidlech stále jezdit operátor, který se volantu chytne v případě, že nastane problém. Firma z Gliwic minibus testovala tři měsíce na různých místech – bez potíží.

„Poprvé to bylo v kampusu technologické univerzity v Gliwicích. Byla to krátká trasa, asi 500 metrů, kolem chodili pěší, jezdili cyklisté. A o svezení neměli zájem jenom mladí lidé a studenti, ale i starší, kteří se nebáli.“ Podruhé to bylo v údolí tří rybníků v Katowicích a ve Slezském parku v Chořově, který je asi třicetkrát větší než brněnské Lužánky.

„Polský trh k autonomním vozidlům ještě úplně nedospěl, takže to zkoušíme i v zahraničí. A Brno je podle nás jedno ze slibných míst, které je otevřené novým technologiím.“

Dopravní podnik je pro

V brněnských Lužánkách by polský minibus jezdit nemohl. Ale dopravní podnik ho chce otestovat, potvrzuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková: „Nabídka nás zaujala, protože v autonomní dopravě vidíme budoucnost. Proto s firmou budeme dále jednat o podmínkách případné spolupráce.“

Nejdřív to bude zřejmě v areálu některé z vozoven, později se nabízí třeba využití na ústředním hřbitově, kde pravidelně jezdí minibus v období dušiček. Do velkého provozu, třeba na dálnice, ještě autonomní vozidla v Česku nemůžou, chybí na to zákony.

Kamiony u Brna budou hlídat nové kamery. Na dálnici předjíždění, ve městě vjezdy do zákazů Číst článek

„Česká republika se snaží být leaderem, tu technologii zavádět a podporovat – firmy i to testování. Myslím si, že máme dobře našlápnuto. Pokud se nám podaří ještě nějaká legislativa, aby se rozvoj testování mohl ještě rozšířit, případně tady nasadit robotaxi, tak to bude určitě ku prospěchu,“ doplňuje Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.

Otázkou je taky reakce veřejnosti – i když důvěra lidí k samořiditelným autům v Česku se podle Havránka postupně zvedá. „Lidé už jsou přístupnější, ze začátku to odmítali nebo je to vůbec nezajímalo. To se posouvá a důvěra v technologie postupem času roste. Teď jde o to, jak bude probíhat testování, aby se to ukázalo v reálných podmínkách.“

Vláda letos schválila plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem roku 2030, jehož součástí je i příprava zákonů, které provoz takových aut umožní – i když zatím spíš stále jen s řidičem-kontrolorem za volantem.