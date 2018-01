Kdo ve skutečnosti vlastnil Čapí hnízdo? 'Kdybyste mě zastřelil, nevím,' říká exšéf farmy

Kvůli Farmě Čapí hnízdo ho vyslechli vyšetřovatelé Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) i čeští policisté. Někdejší manažer Tomáš Rak totiž společnost vedl v době, kdy její majitele kryly anonymní akcie. „Kdybyste mě zastřelil, nevím,“ říká dnes Rak k informaci zprávy OLAF, že akcie ve skutečnosti mohli držet právníci holdingu Agrofert. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle Raka na farmu chodil, nikdy však neúkoloval. Praha 6:30 11. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Rakovo jméno závěrečná zpráva OLAF z vyšetřování Čapího hnízda zmiňuje, podle Hospodářských novin si manažer u výslechu nemohl vzpomenout na detaily, s vlastníky farmy na Benešovsku se prý nikdy nepotkal. Serveru iROZHLAS.cz manažer, aktuálně výkonný ředitel Léčebných lázní Jáchymov, řekl, že v době klíčové pro udělení dotace pro Farmu Čapí hnízdo nepracoval.

Z jaké pozice jste svědčil pro vyšetřovatele OLAF?

Já jsem byl v určité realizační fázi v pozici garanta hotelových služeb. A jistý čas jsem byl předsedou představenstva, takže jsem tam během stavby určitě práci odváděl. Ale nebylo to v období implementace dotace a po něm. Spíš jsem se věnoval lázeňským, hotelovým a kongresovým službám.

Jak se díváte na aktuální dění kolem Čapího hnízda?

Je to dávno, já jsem to vnímal z pozice člověka, který měl jasné zadání správně provozně projekt nastavit, udělat služby zajímavé. Jsem přesvědčen, že celý projekt byl udělán pro lidi, což ukázal i následný provoz. A podvod, to vůbec nedokážu komentovat. Nemám k tomu žádné informace, ale nemám pocit, že by tam vznikl jakýsi podvod nebo nezákonné jednání vzhledem k té dotaci.

Na co se vyšetřovatelé OLAFu ptali?

Oni se zajímali o spoustu věcí. To klíčové bylo, jestli pan Babiš nějak v té době fungoval na Čapím hnízdě, a to jsem jim odpověděl, že v žádném případě, že byla akcionářská struktura, já jsem byl předsedou představenstva a v rámci valné hromady byl pro mě akcionář neznámý, byl zastupován právním zástupcem. My jako představenstvo jsme měli jasné úkoly spravovat majetek jako správný hospodář. Já jsem tam byl v době výstavby, mým hlavním cílem bylo dohlížet na ni.

Vy jste pana Babiše na Čapím hnízdě nikdy nepotkal?

To víte, že potkal. On byl zástupce partnerů, kteří nám pomáhali a dělali tam nějaké akce. Ale nikdy to nebylo v rovině, že by řekl: bude to takhle nebo takhle. Ve vztahu k firmě Farma Čapí hnízdo nikdy nevystupoval jako nadřízený či majitel.

„Celé to vyšetřování mělo jasný podtext. Chtěli zjistit, jestli pan Babiš byl v orgánech farmy nebo ve výkonné pozici.“ Tomáš Rak (exšéf Farmy Čapí hnízdo)

Jaké partnery zastupoval?

My jsme se snažili oslovit nějaké partnery, které jsme znali nebo nám byli doporučeni, aby tam udělali nějaké akce. Chtěli jsme ověřit provoz a také jsme měli ekonomicky fungovat, takže tam měli nějakou akci, kterou jsme normálně fakturovali a proběhla.

Podle OLAFu mohli ve skutečnosti akcie farmy Čapí hnízdo vlastnit tři právníci Agrofertu. Dostala se k vám taková informace?

To nevím, to kdybyste mě zastřelil, nevím.

Vypovídal jste i před českými vyšetřovateli?

Ano, jako svědek jsem poskytl informace, které jsem věděl. Ale dál už se mě to netýkalo, protože jsem tam nebyl v období, kdy byla dotace poskytnuta a vyúčtovávána.

Ptali se také na pana Babiše?

Podívejte se, celé to vyšetřování mělo jasný podtext. Chtěli zjistit, jestli pan Babiš byl v orgánech farmy nebo ve výkonné pozici. Na to jsem řekl, že nebyl, protože to tak bylo. On nikdy neřídil, nikdy nekomentoval, nikdy jsme neplnili žádné jeho přání.

Kdy jste na farmě pracoval?

Někdy 2009 až 2010. Dělal jsem spíš provozního. Když se například dělal kongresový sál, říkal jsem tyto židle ne a tyto jo a tak dál.



Kdo byl tedy váš nadřízený? S kým jste konzultoval svoje kroky?

Byl jsem v pozici ředitele společnosti a mým nadřízeným byl předseda představenstva pan Nenadál (Josef Nenadál, obviněný, předseda představenstva Farmy Čapí hnízdo, zplnomocnil tehdejší místopředsedkyni představenstva Farmy Čapí hnízdo Janu Mayerovou, aby podala žádost o dotaci, pozn. red.) Ve chvíli, kdy jsem se stal předsedou představenstva já, jsem se radil s jeho členy. Nepotřeboval jsem nikoho, aby mi říkal, jak to má být. Měl jsem jasný projekt.

Komunikoval jste i s paní Mayerovou? (Jana Mayerová, obviněná, někdejší místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo, podle zprávy OLAF hrála při údajném podvodu jednu z hlavních rolí, protože podepsala žádost o udělení dotace, pozn. red.)

Já jsem s ní komunikoval v době, kdy se projekt vytvářel po odborné stránce. Když například vznikala kuchyně, konzultovali jsme, jaké tam vybrat dveře. V pracovně právní rovině jsme se ale nebavili. Když jsem byl na farmě zaměstnán, ona byla na mateřské.