Dovolenou nejvíce komplikuje turbulence informací a změn, říká Papež z Asociace cestovních kanceláří

Nová pravidla pro očkované, úpravy cestovatelského semaforu i riziko šíření nakažlivější mutace delta koronaviru. To všechno ovlivnilo i dovolenou Čechů v zahraničí. Na seznam takzvaných černých zemí přibylo třeba Tunisko, kam měly tisíce lidí zaplacené zájezdy. Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří Radiožurnálu řekl, že se omezení dotklo velké části populace, která tam míří. Rozhovor Praha 11:05 5. července 2021

Máte nějaká čísla, kolik lidí muselo zájezd kvůli novým pravidlům cestování stornovat nebo přesunout?

Co se týká Tuniska, tak je to skoro 20 tisíc lidí, což je opravdu velká část populace, která tam míří. Bohužel se nám nepodařilo s ministerstvem zdravotnictví domluvit to, aby Tunisko zůstalo takzvaně „tmavočervené“, a že stačí restrikce pro danou kategorii. Tak jako to mají vzhledem k Tunisku například v Německu. Cestovní kanceláře v tuto chvíli buď mění destinaci, nebo komunikují s klienty o tom, že by do Tuniska stejně letěli a ty restrikce, které stát nastavil, absolvovali.

Máte nějaké signály, že by se na stejný seznam mohla v nejbližších dnech dostat i jiná země?

Šuškalo se o Egyptě, ale ministerstvo s námi nekomunikuje. Za celých 14 měsíců jsme měli jenom jednu schůzku s ministerstvem zdravotnictví. A ani ministerstvo zahraničí, které s námi komunikuje velmi dobře, už nemá od ministerstva zdravotnictví takové zprávy, abychom na ně mohli včas reagovat. V tuhle chvíli jsou to všechno jenom dohady.

Pokud se stane to, co minulý týden s Tuniskem - vláda změní pravidla cestování do některé ze zemí - a týká se to mého zájezdu, co mám a můžu v takovou chvíli dělat?

Pokud cestujete v několika následujících dnech od toho rozhodnutí, tak bych kontaktoval cestování kancelář. Pokud cestuje v delším časovém odstupu, tak bych nechal cestovní kancelář, až kontaktuje ona mě, protože v tu chvíli samozřejmě řeší odlety, které jsou v nejbližších dnech. Rozvážil bych si, zda jsem ochoten akceptovat nějakou jinou destinaci než tu cílovou, do které jsem se chystal. Také bych si zjistil, zda mě zaměstnavatel například dovoluje změnit termín dovolené, protože i to je jedna z variant.

Co teď klientům cestovních kanceláří nejvíc komplikuje dovolenou? Na co si třeba i dát pozor před zájezdem?

Myslím si, že nejvíc jim dovolenou komplikuje turbulence informací a změn. Naše ministerstvo je tím vyhlášené. Myslím si, že nejvíc z celé Evropy, jak neustále mění svá pravidla nejen pro cestování. Proto doporučujeme lidem, aby se o ta pravidla starali ještě těsně před odletem nebo odjezdem, aby se podívali na web ministerstva zahraničí a zkontrolovali, zda ta pravidla, o kterých si myslí, že jsou v tu chvíli platná, jsou opravdu platná.

Mimo to, jak stabilní je situace, co se týče letního cestování? Mám na mysli třeba změny místa odletu, hotelu nebo změny v tom zájezdu jako takové?

Tady bych řekl, že je to velmi stabilní. Téměř stejně jako před covidem. Hoteliéři, letecké společnosti, všichni chtějí realizovat dovolenou svých klientů tak, aby byli spokojení, a aby se ta sezona co nejméně komplikovala. Myslím si, že opravdu největší újmou ve všech těch snahách jsou ty předpisy.

Dokážete odhadnout, jaké bude léto co se týče dovolených a zájezdů? Jak se třeba komplikuje a může změnit situace v druhé polovině prázdnin?

Doufám, že se nějak nezmění. Naopak, že se situace zklidní, protože když se podíváte na některé evropské státy, tak už prostě neberou covid jako nějakou epidemii a snižují ten náhled na to jako na nějakou obyčejnou nemoc. To se myslím rozšíří i v rámci toho, že ten počet nakažených je nízký a prokázalo se, že ta nový mutace delta je sice nakažlivější, ale mnohem méně nebezpečná. To znamená, že se lidé zklidní a budou cestovat tak, jak si představovali před létem.

Jaký zájem mají teď lidé obecně o zájezdy do zahraničí? Kupují je i v době pandemie? A je situace podobná jako loni, nebo už je lepší?

Je mnohem lepší než loni. To je vidět na každém kroku a každý dnem se zájem o cestování zvyšuje. Ať už v těch domácích v krajinách, v okolních zemích, kam lidé jedou autem, nebo leteckých zájezdů. Lidé jsou po tom roce a něco strašně unavení a chtějí si odpočinout a cítí, že prostě potřebují nabít energii. I pro případné zhoršení na podzim chtějí mít nabito, aby mohli přečkat ty věci, které nás možná čekají.

Je třeba něco, co by nás před odjezdem na dovolenou mohlo překvapit? Myslím tím třeba registraci do systému dané země?

Lidé, kteří cestují s cestovní kanceláří, by neměli být překvapení ničím, protože dostávají pravidelně informace. U ostatních cestujících, kteří cestují samostatně, bych doporučil opravdu nepodcenit tu situaci a podívat se nejenom na naše stránky, ale i například na stánky velvyslanectví dané země, kam cestují. Ty informace mohou opravdu přicházet ze dne na den, jak se prokázalo například u Chorvatska, kde se chorvatská vláda ze dne na den nařídila, že Češi musí mít antigenní test pro vstup do země a mnoha lidem to udělalo problémy.