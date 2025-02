Do Prahy přijel neoficiálně maďarský ministr zahraničí. Soukromě se setkal s Babišem

Prahu ve čtvrtek soukromě navštívil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, setkal se mimo jiné s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem a zástupci energetické společnosti innogy, která má maďarského vlastníka. Zjistil Deník N. České ministerstvo zahraničí nebylo o programu maďarského ministra v Praze oficiálně informováno, maďarská ambasáda ho nekomentovala. Praha 22:09 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó | Foto: Tomas Tkacik / Zuma Press | Zdroj: Profimedia

Ministr serveru Deník N sdělil, že pro nynější českou vládu nejsou dobré maďarsko-české vztahy důležité. Maďarsko dobré vztahy s Českem nechce, shodli se v komentáři k neohlášené návštěvě Szijjártóa premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Podle maďarské diplomacie byla cesta Szijjártóa soukromá. Ministr ale i tak podle serveru dostal policejní ochranku a kolonu a přijel s početným týmem včetně dvou fotografů.

Schůzku s bývalým premiérem Babišem a někdejším ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (ANO) potvrdil deníku sám Szijjártó. Současná česká vláda podle něj nepovažuje dobré maďarsko-české vztahy za důležité.

„V době, kdy byl premiérem pan Babiš, byly vztahy mnohem lepší. Pracujeme spolu i ve frakci v Evropském parlamentu, takže doufáme, že s premiérem Babišem a ministrem Havlíčkem můžeme počítat i v budoucnu, v tom směru, že budou vztahy tak dobré, jaké byly. Proto jsem přijel,“ řekl maďarský ministr zahraničí.

2:31 Viktor Orbán zveřejnil majetkové přiznání. Jeho úspory jsou podle něj nižší než jeho měsíční plat Číst článek

Szijjártóova vyjádření vůči české vládě přicházejí jen několik dní poté, co se Česko připojilo k žalobě Evropské komise proti Maďarsku kvůli jeho zákonu na ochranu národní suverenity, který podle ní porušuje řadu lidských práv. Vládní představitelé obou států se také zásadně rozcházejí v podpoře Ukrajiny.

Maďarsko je jednou z mála zemí NATO a EU, která od začátku ruského útoku v únoru 2022 udržuje vazby s Ruskem a odmítá se připojit k ostatním západním zemím a posílat Kyjevu zbraně. Budapešť je závislá na Moskvě především kvůli dovozu plynu a ropy a tvrdí, že unijní sankce vůči Rusku poškozují Maďarsko i celý blok.

„Český ministr zahraničí rozhodně potají neobjíždí jiné země, aby kritizoval jejich vlády a podporoval opozici. Nepovažuji to za vhodné a určitě to není výraz snahy o dobré vztahy,“ uvedl pro Deník N Fiala. „Jsem nicméně hrdý na to, že v České republice je vláda, která má na prvním místě zájmy České republiky, nikoli jiných zemí. A na to si musí zvyknout i maďarská vláda, byť by jim evidentně vyhovovalo jiné vedení naší země,“ dodal.

28:44 Ficovo řešení kauzy ruského plynu do EU je nereálné, tvrdí expert. Na zavření plynovodu vydělá Orbán Číst článek

Podle Lipavského se zdá, že spíše maďarská vláda nestojí o dobré vztahy, když její ministr zahraničí přicestuje pokradmu do Česka, a nejenže neprojeví zájem se se zástupci české vlády setkat, ale ani ji o své cestě neinformuje. Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) označil Szijjártóa za emisara režimu maďarského premiéra Viktora Orbána.

„Každý ať si jezdí, kam chce, jsme v Schengenu, ale jen to potvrzuje, kam má ANO nastavenou zahraniční politiku. A je úplně jedno, jestli jezdí oni do Moskvy, nebo Moskva pošle svého trojského koně za nimi,“ napsal Válek na síti X.

Szijjártó v listopadu 2021 dostal Řád přátelství od ruského prezidenta Vladimira Putina a nadále se setkává s představiteli ruské vlády. Naposledy měl před dvěma měsíci schůzku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Se šéfem ruské diplomacie se v téže době setkal i slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, který byl na neoficiální návštěvě v Praze minulý víkend. Setkal se při ní mimo jiné s bývalými prezidenty Milošem Zemanem a Václavem Klausem, ale i se svým českým protějškem Lipavským. Vztahy ČR a Slovenska po nástupu vlády premiéra Roberta Fica ochladly.