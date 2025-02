Lipavský jedná o případné účasti ve volbách pouze s TOP 09. Velvyslancem se stát nechce

Lipavský zůstal loni na podzim členem vlády Petra Fialy (ODS) i po odchodu Pirátů z kabinetu. Tehdy zároveň požádal o ukončení členství v České pirátské straně.

„Nějaké debaty běží, uvidíme, jaký bude jejich výsledek. Nechci v tuhle chvíli ještě předbíhat,“ odpověděl na dotaz k jednání s TOP 09, v jejímž čele je předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Nechtěl ani předjímat, zda by byl přímo součástí kandidátní listiny, nebo třeba stranu před volbami podpořil.

„Ne, určitě ne. Ani nikdy neprobíhalo,“ odpověděl Lipavský na dotaz, zda současně jedná i s jinými stranami.

Zda by v případě úspěchu ve volbách chtěl pokračovat jako šéf diplomacie, prozradit nechtěl. „Teď je potřeba se soustředit na měsíce, které jsou před námi,“ poznamenal. K občasným spekulacím, že se má stát velvyslancem v nějaké zemi či instituci, řekl, že takovou ambici nemá.

Lipavský očekává před sněmovními volbami vyhrocenou kampaň.

„Půjde o to, jestli se dál tato země bude rozvíjet prozápadně s ohledem na naši bezpečnost a prosperitu, jestli si budeme schopni ubránit to, co jsme si tady za 30 let vybudovali, nebo jestli to pohltí prázdný populismus,“ podotkl. Za správné by považoval pokračování Fialovy vlády.