Hřib přijal nominaci na lídra Pirátů do sněmovních voleb, původně to odmítal. Rozhodne se v únoru

Předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib přijal nominaci na celostátního lídra strany v letošních sněmovních volbách. Po nedávném zvolení do čela strany Hřib uváděl, že se chce soustředit na politiku v hlavním městě a do Sněmovny kandidovat nehodlá. V úterý Hřib řekl, že se rozhodl nominaci přijmout, protože cítí podporu mnoha lidí uvnitř strany i mimo ni a vnímá zájem o spolupráci od celé řady odborníků. Praha 10:46 21. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TK primátora Hřiba a náměstka Scheinherra k dopravním omezením v Praze. | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Lídra do voleb vyberou Piráti v polovině února na jednání celostátního fóra ve Zlíně. Náměstek pražského primátora Hřib se ujal vedení strany v listopadu poté, co kvůli nevydařeným krajským volbám rezignovalo celé předsednictvo včetně dlouholetého předsedy Ivana Bartoše. Na sjezdu Hřib uvedl, že sám ve sněmovních volbách nemá v úmyslu kandidovat. Do čela kampaně chtěl postavit člověka s vysokou ekonomickou erudicí.

Novým předsedou Pirátů je náměstek pražského primátora Hřib. Michailidu ze strany odchází Číst článek

Nominaci z krajů na celostátního lídra se však nakonec rozhodl přijmout. „Kolegové mě přesvědčili, že naše země potřebuje v čele krizového manažera, který se bude radit s ekonomy, spíše než ekonoma, kterému budou radit krizoví manažeři. Protože zásadní bude odvaha prosadit nezbytné změny, a hlavně je správně komunikovat,“ uvedl Hřib, který byl v minulém volebním období pražským primátorem.

Hřib považuje za nejdůležitější tvrdě se postavit „zákulisním hráčům“. „Nabídnout odvážné praktické změny v ekonomice, zaměřit se na vzdělávání, snížení životních nákladů, osekání nesmyslné byrokracie a buzerace. Naše země dlouhodobě stagnuje, ale svět nestojí na místě a neustále se mění a my to nemůžeme ignorovat,“ uvedl.

Na fóru doplnil, že v případě vítězství ve stranických primárkách by chtěl jako celostátní lídr stát v čele kandidátní listiny v Praze. V posledních sněmovních volbách kandidovali Piráti spolu se Starosty a nezávislými (STAN). Jejich koalice skončila třetí za vítěznou koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím ANO.

Dohromady Piráti a Starostové získali 37 mandátů. Kvůli preferenčním hlasům však Piráti mají pouze čtyři poslance, do té doby jich bylo 22. Do nedávné roztržky kvůli odvolání tehdejšího šéfa Pirátů Bartoše z kabinetu tvořili součást vládní koalice, od loňského října jsou opoziční stranou.