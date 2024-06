Poslanci rozhodnou o korespondenční volbě. Lidi v Česku rozděluje přesně 50 na 50, vyplývá z průzkumu

Poslanci mají v pátek ukončit jednání o vládním návrhu na zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Čeká je pevné hlasování, které prosadila pětikoalice. Opozice volbu poštou od samého začátku ostře kritizuje a snaží se jejímu přijetí zabránit. Korespondenční volba pak rozděluje obyvatele Česka přesně půl na půl, ukázal průzkum Medianu pro Český rozhlas. Praha 7:37 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Koalice minulý týden prosadila, že se bude ve třetím, závěrečném čtení v pátek hlasovat pevně v jednu odpoledne. A to i v případě, že nestihnou vystoupit všichni do debaty přihlášení poslanci.

„Diskuse už skutečně nic nového nepřinášela, slušela by možná prvnímu čtení. Byla spíše filozofická. Třetí čtení má být o tom, že se bavíme o konkrétních pozměňovacích návrzích. Osobně myslím, že tři dny, které jsme to projednávali je na třetí čtení akorát,“ míní šéf klubu KDU-ČSL Aleš Dufek.

Opozice pevné hlasování zkritizovala. Třeba podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka koalice instrument nadužívá, omezuje opozici a tlačí korespondenční volbu silou svých hlasů. S kritikou se připojil i šéf poslanců opozičního hnutí SPD Radim Fiala. Připomněl, že to koalice neudělala poprvé. I když Ústavní soud jí už v minulosti dal za pravdu.

„Mnoho poslanců ještě nemluvilo, nestihne do 13.00 hodin mluvit. Myslím, že Ústavní soud vychýlil kyvadlo velmi jasně ve prospěch koalice tím, že řekl, že může být pevné hlasování. A já s tím nesouhlasím,“ zdůraznil Fiala.

Opozice proti

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura už navrhl novelu zamítnout, ANO bude podle šéfky klubu Aleny Schillerové žádat, aby se norma vrátila do druhého čtení. O obou návrzích se bude hlasovat odpoledne.

Opozice považuje vládní návrh za účelový, nabourává podle ní volební systém a může být i protiústavní. Korespondenční volba by měla platit už pro sněmovní volby v příštím roce. To kritizuje například šéf ústavně právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

„Oni už se tím ani netají. Chtějí za každou cenu řešit parlamentní volby v roce 2025. Upíná se k tomu jejich naděje, že tím získají nějaké hlasy, které leží v zahraničí. Myslím, že to není tak jednoznačné, protože když budou hlasovat lidé i mimo centra, tak se hlasy mohou více naředit. Dochází také trochu ke změně naladění ve společnosti,“ poznamenal Vondráček.

Koalice opoziční kritiku opakovaně odmítá. Jde podle ní jen o usnadnění práva volit krajanům, kteří kvůli tomu teď často musí dojíždět i tisíce kilometrů daleko.

50:50

Agentura Median zpracovala v souvislost s korespondenční volbou pro Radiožurnál bleskový průzkum veřejného mínění. Vyplývá z něj, že korespondenční volba rozděluje i obyvatele Česka. Polovina dotázaných její přijetí podporuje, druhá je proti. Volbu poštou podporují voliči vládní koalice, odmítají ji voliči opozice.

„Korespondenční volbu v 89 procentech podporují voliči koalice Spolu, v 92 procentech voliči hnutí STAN a v 90 procentech voliči Pirátů. Naproti tomu voliči hnutí ANO korespondenční volbu odmítají v 76 procentech, voliči SPD v 84 procentech a voliči Stačilo! 93 procentech,“ upřesňuje Vojtěch Dufek z agentury Median.

A dodává, že pro korespondenční volbu jsou převážně mladí lidé, s rostoucím věkem podpora klesá. Šetření agentury se v polovině června zúčastnilo 1022 lidí starších 18 let.

Češi žijící v zahraničí by nejpozději 40 dnů před začátkem voleb požádali o dokumenty k hlasování svůj zastupitelský úřad. Přišly by jim dvě obálky - doručovací a hlasovací - a také identifikační lístek. To, že volí skutečně oni, by stvrdili svým podpisem. Volební lístek by vytiskli z internetu, vložili do hlasovací obálky – a v doručovací obálce poslali zpět. Nemuseli by tak nikam kvůli volbám cestovat.