Respirátory budou na hromadných akcích opět povinné. Vrací se i kontroly v klubech a restauracích

Vláda reaguje na zhoršení epidemické situace novými opatřeními. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že od 25. října se rozšiřuje povinnost nosit respirátory na hromadné akce bez ohledu na počet účastníků, nosit je bude nutné i na pracovištích. Změny se dotknou i testování - kromě již avizovaného zkrácení platnosti antigenních a PCR testů bude od listopadu, až na výjimky, ukončeno jejich hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Praha 16:41 20. 10. 2021 (Aktualizováno: 17:41 20. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch také potvrdil, že bezinfekčnost budou nově kontrolovat i provozovatelé restaurací | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Testy bude stát nadále hradit dětem a mladým do 18 let, lidem po první dávce očkování proti covidu-19 a pacientům, kteří nemohou vakcinaci podstoupit ze zdravotních důvodů.

Vojtěch: Kvůli covidu opět hrozí v některých krajích Česka omezení nemocniční péče Číst článek

Výjimku ministerstvo dalo i v nošení respirátorů, a to lidem, kteří sedí v kanceláři sami. Nasadit si je musí ve chvíli, kdy s nimi bude někdo další. Dosud platilo povinné nošení ochrany dýchacích cest v obchodech nebo ve veřejné dopravě.

Platnost testů

Jak již Vojtěch v minulých dnech naznačil, vláda sáhla i ke zkrácení platnosti testů na koronavirus – u antigenních ze 72 hodin na 24 hodin, u PCR testů pak ze sedmi dní na 72 hodin.

„Netýká se to testů, které indikuje lékař a hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním. Tam bude úhrada nadále zachována. Týká se to těch testů, které jsou potřeba právě pro návštěvu restaurací, služeb, nebo pro cestování,“ uvedl Vojtěch na středečním brífinku po mimořádném jednání vlády.

Ceny zůstanou za 814 korunách za PCR test a 201 korunách za antigenní test. Testování stojí zdravotní pojišťovny zhruba dvě miliardy korun měsíčně. Podle Vojtěcha má zpoplatnění testů za cíl donutit co nejvíce lidí, aby se nedali očkovat.

Od listopadu se omezí úhrady preventivního testování z veřejného zdravotního pojištění. 1x týdně antigenní a 2x měsíčně PCR test bude hrazený pouze osobám do 18 let, dále rozočkovaným po první dávce vakcíny proti COVID-19 a těm, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) October 20, 2021

Od pondělí 25. října ministerstvo zdravotnictví také umožní zkrátit si karanténu nařízenou po kontaktu s nakaženou osobou. Místo současných 14 dní ji bude možné opustit už po sedmi dnech, pokud člověk bude mít negativní PCR test.

Kontroly v restauracích

Zpřísní se i kontroly bezinfekčnosti ve službách, tu mohou nově provádět samotní provozovatelé restaurací nebo klubů. „Pokud člověk přijde do restaurace, kontrola nemusí probíhat hned u vchodu. Číšník udělá kontrolu, až si hosté sednou ke stolu. Zkontroluje certifikát a pokud nebude platný, tak službu poskytnout nemůže,“ popsal ministr zdravotnictví.

Pokud zákazník odmítne doklad předložit, může to řešit policie nebo hygiena. Odpovědnost za kontrol dokladu ale bude mít restauratér, host naopak ručí za to, že není doklad falešný.

Ministerstvo chce, aby v některých krajích nosili žáci nad 12 let roušky i ve výuce. Plaga je pro testování Číst článek

Vojtěch doplnil, že ačkoli to způsobí jisté nepohodlí, je to nutné opatření. Omezení neplatí pro občerstvení s sebou. Certifikát o bezinfekčnosti - tedy dokončeném očkování proti covidu-19, provedeném testu či prodělání nemoci v posledních 180 dnech - již nyní kontrolují například pořadatelé hromadných akcí a provozovatelé služeb.

Bezinfekčnost nemusí prokazovat děti do 12 let - dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.

Naopak výsledek na středečním zasedání vlády nemělo jednání o opatřeních ve školách. Zatímco ministr školství Robert Plaga (za ANO) požaduje obnovení testování, Vojtěch prosazuje nošení roušek i během vyučování v nejpostiženějších regionech Česka.

Janetta Němcová

@janetta_r Vláda dnes přerušila jednání o tom, jaká protiepidemická opatření mají platit ve školách.



Ministři zdravotnictví a školství se o tom už dopoledne přeli. MZ chtělo roušky v nejpostiženějších regionech, MŠMT testování.

@iROZHLAS.cz 2 1

Vláda novými restrikcemi reaguje na zhoršující se epidemickou situaci. Šíření nemoci covid-19 v Česku zrychlilo za jediný týden na více než dvojnásobek. Epidemie se nyní nejvíce šíří v Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji. V sedmi krajích za poslední týden přibylo více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel.