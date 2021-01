Národní koordinátor pro očkování Blahuta rezignoval. ‚Jsem strašně rád, že je to za mnou,‘ uvedl

Zdeněk Blahuta končí na pozici Národního koordinátora pro vakcinaci. „Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou,“ řekl pro server iROZHLAS.cz. Důvody své rezignace nechtěl komentovat, podle ministerstva je to ze zdravotních důvodů. Na pozici by ho měla vystřídat Kateřina Baťhová z ministerstva zdravotnictví. Praha 16:12 25. 1. 2021 (Aktualizováno: 16:35 25. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Blahuta | Zdroj: Profimedia

„Musím si sbalit, omlouvám se. Neřeknu vám o tom nic, jsem ale strašně rád, že je to za mnou. Z venku neodhadnete, jak to bude fungovat. Volali mi a chtěli pomoc, ale je to marné, je to marné, je to marné. Ještě, že opravdu zdravotní obtíže mám, takže to je opravdu vše, co k tomu můžu říct. Nezlobte se, mně by ujel vlak, musím se jít obléct,“ řekl Blahuta v krátkém vyjádření pro server iROZHLAS.cz a položil telefon.

„Vyšel jsem dnes vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci,“ vyjádřil se k rezignaci Blahuty ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na twitteru.

Ministr funkcí pověřil Kateřinu Baťhovou, která dosud na ministerstvu zdravotnictví působila jako ředitelka odboru mezinárodních věcí a EU.

Zdeněk Blahuta, bývalý šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv, se stal koordinátorem pro očkování proti koronaviru loni začátkem prosince. Právě on měl ze své pozice řídit nejen nemocnice, očkovací centra a praktické lékaře, ale také armádu i samotné distributory.

Je autorem výroku, že očkování proti koronaviru je „jedna z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a možná i československého zdravotnictví“.

Ve funkci o něm ale nebylo příliš slyšet. Neúčastnil se například pravidelných tiskových konferencí. A to ani té, na níž ministerstvo zdravotnictví představilo očkovací strategii.