Hlavní hygienička: Pokud se školy otevřou, tak spíše pro maturanty a studenty posledních ročníků

Povinná školní docházka se do léta už zřejmě neobnoví. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu řekla, že pokud by se školy do konce června ještě otevřely, bylo by to ve speciálním režimu. Praha 18:36 13. 4. 2020 (Aktualizováno: 18:58 13. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh, jak by mohl vypadat konec školního roku, projedná vláda v úterý. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ten by byl nastavený tak, aby především studentům posledních ročníků umožnil skládat maturity a závěrečné zkoušky na vysokých školách. Návrh, jak by mohl vypadat konec školního roku, projedná vláda v úterý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se Česku daří v boji s pandemií? Poslechněte si celý rozhovor s Jarmilou Rážovou

„To uvolnění tam je. Za nějakých podmínek se děti do školy vrátí. Je to nastaveno tak, aby to nepřineslo velké epidemiologické riziko, takže to jsou spíše menší skupiny. A je otázkou, jestli bude ve hře povinná školní docházka. Myslím si, že spíše ne,“ popsala Rážová.

Sama hygienička věří, že tu nejhorší vlnu pandemie máme v Česku za sebou. „Pokud ale budeme nařízení porušovat, je otázkou, co všechno to může způsobit,“ varuje. „Virus je nový, těžko se to předvídá.“

Pokud tedy v minulých dnech opravdu docházelo k masivnímu porušování vládních nařízení, dozvíme se to podle Rážové přibližně za 10 dní. „I díky nastaveným opatřením jsme získali čas a máme průběh epidemie pod kontrolou. Kapacity nejsou plně vytíženy a věříme, že u nás nedojde k italskému a španělskému scénáři,“ zdůrazňuje.

64027