Budovu nemocnice u Prahy koupila od státu členka ostrahy. Koupila ji za osm, prodala za deset milionů

Zchátralá nemocnice v Jílovém u Prahy změnila majitele. Členka ostrahy Makra ji nejprve koupila od státu za 8,1 milionu korun. Po třech týdnech ji pak prodala s téměř dvoumilionovým ziskem. Odkud peníze vzala ani proč areál koupila, nevysvětlila. Informace přinesl deník Hospodářské noviny. Jílové u Prahy 11:07 23. února 2018

Nemocnice Na Homolce se podle informací Hospodářských novin snažila budovy v Jílovém u Prahy zbavit několik let. Prodat ji chtěla od roku 2012, původní cena byla podle mluvčí Homolky Martiny Dostálové 20,4 milionu korun. Zchátralou nemocnici ale nikdo nechtěl.

Nakonec se jí ale Nemocnice Na Homolce přeci jen zbavila. Budovu koupila Helena Michalíková, členka ostrahy českobudějovického Makra. Jako nový vlastník zchátralé nemocnice je zapsána v katastru od 5. února, výběrové řízení ale vyhrála už v roce 2013.

Nemocnice, kde se nikdo neléčil Rozlehlý nemocniční areál vyrostl v Jílovém u Prahy v šedesátých letech pro případ válečného konfliktu. Nikdo se v něm ale nikdy neléčil. Areál nakonec začal chátrat a z budovy se stávala ruina, kde pobývali bezdomovci a objevovaly se tam injekční stříkačky.

Tmavovlasá padesátnice pak odmítla podle Hospodářských novin říct, proč od Nemocnice Na Homolce obří objekt za miliony koupila a kde na to vzala peníze.

Komentovat nechtěla ani důvody, proč nemocnici hned poté, co se stala jejím vlastníkem, prodala českobudějovické stavební firmě Docotia. Dotazy měl zodpovědět její advokát Robert Bezděk, který je za hnutí ANO od konce ledna středočeským radním pro zdravotnictví.

„Jsme tak domluveni, řeší to za mě on a dá vám veškeré informace,“ řekla pro Hospodářské noviny. Advokát se však k dotazům ohledně koupě nemocnice nevyjádřil. Odmítl ale, že by byl ve střetu zájmů.

Proč tedy Michalíková nemocnici vůbec koupila? „Majitelka s objektem zřejmě tehdy (v roce 2013) měla jiné plány než dnes, po pěti letech. Nám ho před půl rokem nabídla na prodej s tím, že to pravděpodobně dopadne, a my jsme nabídku přijali,“ uvedl člen představenstva Jiří Mallát.

Jaké plány s areálem firma má, není jasné. „Variant je několik. Nejprve se chceme sejít s vedením obce a zeptat se, jak to vnímají oni,“ řekl Mallát.