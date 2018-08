Přehled tisku: zemědělcům chybí seno a vláda připravuje program výstavby obecních bytů

E15

Na letošní suché a horké počasí doplácí i textilky, které dodávají materiál na svazování balíků slámy. Deník E15 vysvětluje, že čeští zemědělci motouzy a sítě na balíky nepotřebují. Seno a sláma jim totiž kvůli suchu chybí. Například královédvorská textilka Juta kvůli snížené poptávce na tři týdny zastavila výrobu. A další krize prý přijde na podzim. Nedostatek slámy a sena navíc žene ceny vzhůru. List E15 píše, že balík sena je v současnosti čtyřikrát dražší než obvykle. Hospodáři kvůli tomu možná sníží stavy dobytka.

Mladá fronta Dnes

Některé firmy v Česku nabízejí fiktivní změnu trvalého bydliště, všímá si toho Mladá fronta Dnes. Byznys s adresami cílí hlavně na lidi, kteří se chtějí ukrýt před úřady a exekutory. Firmy klientům za poplatek dají nájemní smlouvu a souhlas s trvalým bydlištěm. Podle právníků to není nelegální, ale ani morální.

Změnu bydliště podle listu nabízí stovky českých firem. Na jednu z nich se jen za letošní půlrok obrátilo zhruba 500 klientů. Nešlo jen o lidi, kteří mají obavy z návštěvy exekutorů. Účelovou adresu totiž hledají taky rodiče, kteří chtějí umístit děti do vybraných školek a škol, nebo řidiči, kteří chtějí získat povolení pro rezidentní parkování.

Lidové noviny

Celebrity inspirují děti ke kouření, to je titulek Lidových novin. Více než desítka známých osobností na sociálních sítích podpořila náhražku klasické cigarety. Krabičku, ve které se tabák zahřívá a nezapaluje, často označují jako lepší volbu. Lékaři ale upozorňují, že výrobek způsobuje závislost na nikotinu.

Odborníci celebritám vyčítají, že z kouření dělají trendovou záležitost. Šéfka vládního protidrogového odboru Jarmila Vedralová tvrdí, že za poslední měsíc vzrostlo užívání nahřívacího tabáku u dětí, a to i díky propagaci na sociálních sítích.

Deník

V Česku je stále v provozu přes 300 tisíc neekologických kotlů, zjistil regionální Deník. Domácnosti do vzduchu vypouštějí téměř 90 procent karcinogenního benzopyrenu a skoro 40 procent celkových emisí prachu. Za používání neekologických kotlů bude majitelům od září 2022 hrozit až padesátitisícová pokuta.

Na nový kotel lidem může přispět stát. Do roku 2020 by měl v kotlíkových dotacích ze zdrojů Evropské unie přerozdělit devět miliard korun. Podle plynárenských společností stát třetí vlnu dotací vyhlásí pravděpodobně v polovině příštího roku, informuje Deník.

Hospodářské noviny

Vláda připravuje program výstavby obecních nájemních bytů. Hospodářské noviny píšou, že městům a obcím by měl stát poskytovat až 2 miliardy korun ročně. Pětina bytů má být určená pro lidi v obtížné sociální situaci. Mezi ostatními žadateli mají být třeba učitelé, lékaři nebo matky samoživitelky.

Na bydlení sociálně slabých lidí by obce dostaly stoprocentní dotaci, na zbývající čtyři pětiny bytů by mohly od státu čerpat výhodné úvěry. Musely by se ale zavázat, že byty nebudou po určitou dobu privatizovat, doplňují Hospodářské noviny.

Právo

Obce si nevědí rady se stavbami postavenými načerno. Podle deníku Právo se domy bez stavebního povolení bojí bourat, i když jim to zákon v krajním případě umožňuje. Stavební úřady vlastníky domů obesílají výzvami k dodání podkladů k dodatečnému stavebnímu řízení. Fakticky se ale nic neděje.