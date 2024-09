Síkela je úporný vyjednavač. Dotahování do konce je u eurokomisaře důležité, hodnotí ministr Dvořák

Ve středu Ursula von der Leyenová představí novou podobu Evropské komise. Jozef Síkela (STAN) by mohl získat portfolio obchodu. „V tuhle chvíli už se předsedkyně von der Leyenová pokouší, snad úspěšně, sestavit celou skládačku nejrůznějších požadavků – geografických, politických, genderových – tak, aby naplnila pokud možno všechna očekávání,“ říká pro Český rozhlas Plus ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Praha/Brusel 17:58 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Jozef Síkela | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ursula von der Leyenová by měla oznámit kandidáty ve středu. Vy jste včera (v neděli) v České televizi řekl, že do té doby se toho ještě může hodně stát. Co by se mohlo během těch tří dnů stát, aby změnila své rozhodnutí?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ministrem Martinem Dvořákem

Já myslím, že jednání nejsou dokončená. Už se rýsují zásadní kontury, ale jak už se ukázalo předtím při vyhlášení listu die Welt, že Jozef Síkela bude mít portfolio energetiky, i teď si myslím, že je zbytečné a ne úplně šťastné předčasně spekulovat o konečném výsledku.

Můžou se dít ještě různé věci, můžou se dolaďovat určité detaily a může dojít ke změnám. Myslím, že teď se nedá říct, že takhle už to bude.

To znamená, že ze strany členských států, samozřejmě i Česka, stále probíhají rozhovory s šéfkou Evropské komise? Děje se lobbing za Jozefa Síkelu?

Ten probíhá téměř permanentně. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli už se předsedkyně Komise von der Leyenová pokouší, snad úspěšně, sestavit celou skládačku nejrůznějších požadavků – geografických, politických, genderových – tak, aby naplnila pokud možno všechna očekávání.

Asi se to nikdy nedá udělat dokonale. Myslím si, že tohle je teď ten problém. Naše předpoklady, naše požadavky, náš lobbing, to všechno proběhlo a probíhá, ale teď už je to hlavně v rukou paní předsedkyně a jejího týmu.

Dá se říct, co mluví ve prospěch Česka? A co naopak v neprospěch našich požadavků?

V náš prospěch určitě mluví jednak, myslím si, velice dobrá vazba mezi von der Leyenovou a naším premiérem Petrem Fialou (ODS), která se dlouhodobě prokazuje a ukázala se i teď účastí předsedkyně na konferenci Globsec v Praze.

Pro nás určitě mluví, a pro Jozefa Síkelu speciálně, naše předsednictví, které zanechalo svoji velmi pozitivní stopu. Všichni Jozefa Síkelu znají, vědí, že je úporný vyjednavač a že je schopen dotahovat věci do konce. Což je jedna z nejvíce potřebných věcí pro budoucího komisaře.

Naší nevýhodou je možná to, že jsme zkrátka nevyhověli požadavku von der Leyenové a nenabídli jsme jí i ženského nominanta.

29:36 Faktor: Europarlament před grilováním komisařů hledá nejslabší kořist. Von der Leyenová zůstává silná Číst článek

Naší drobnou nevýhodou je určitě i to, že našich europoslanců, kteří podporují současné vedení Komise, je relativně málo, což jsou kritéria, která naši pozici neposilují. Stejně jako třeba to, že jsme jednou z posledních pěti zemí, které nemají euro.

Ale v tuhle chvíli se zdá, že handicapy jsou překonány a že směřujeme k opravdu dobrému portfoliu.

Pokud by teoreticky Jozef Sékela neprošel grilováním před europoslanci, máte připravenou další variantu? Třeba ženu-kandidátku?

Hnutí STAN, jak víte určitě dobře, od samého počátku navrhovalo dvě jména. Měli jsme pocit, že strategicky je výhodnější požadavku von der Leyenové vyhovět. Vláda rozhodla nakonec jinak, předložila jediného kandidáta.

Upřímně řečeno, já nevím, jestli v případě, a já doufám, že nic takového nenastane, kdy by bylo potřeba hledat jinou variantu, jestli bychom se vrátili k návrhu STANu, aby to byla Danuše Nerudová. Nebo jestli bychom hledali někde jinde.

Eurokomisař pro obchod?

Pakliže zůstaneme ještě u spekulace, že by Jozef Síkela mohl být eurokomisařem pro obchod, co je to za portfolio? Jak silné je?

Portfolio je velmi silné. Ale je taky velmi komplikované, protože je tam spousta, řekněme, výzev nebo nedokončených věcí. Ať už je to otázka cel na čínská auta, nebo dokončení smlouvy o volném obchodu se Spojenými státy, s jihoamerickým sdružením Mercosur...

Oblastí je tam skutečně hodně a nebylo by to vůbec jednoduché portfolio. Já osobně si myslím, že pokud von der Leyenová uvažuje o Síkelovi, tak je to mimo jiné taky proto, že právě ukázal tu svoji schopnost vyjednávat, a to velice důsledně.

Kandidát na eurokomisaře Síkela jednal s šéfkou Evropské komise von der Leyenovou Číst článek

Ze jmen z jiných členských států, která pronikají na veřejnost – je nějaké z nich z hlediska České republiky problematické?

Nemám pocit. Nevím o nikom, kdo by byl vyloženě problematický.

Samozřejmě Česko, které se na politické struktuře cítí samo sebou někde více napravo, se bude muset nějak porovnat s tím, že to spektrum bude podstatně širší, že tam budou i zástupci socialistů. Ale rozhodně v tom nevidím žádný problém. Takhle je Evropská komise strukturovaná.

A skutečně si myslíte, že by pak při schvalování mohla hrát nějakou roli genderová nevyváženost? Protože vy jste říkal, že je nevýhoda Česka, že nenabídlo dvě varianty, jak ženu, tak muže. Ale pokud vím, tak to nabídlo pouze Bulharsko. Žádné ostatní členské státy se tím neřídí.

Přesně tak. Bylo to pro mě, musím se přiznat, trošku překvapivé, jak téměř unisono se státy rozhodly požadavek nerespektovat. U Bulharska je to zvláštní situace, protože má vlastní hlubokou vnitřní vládní krizi a myslím si, že pro ně otázka komisaře byla v tuhle chvíli opravdu bagatelní.

Ale ostatní země reagovaly podobně jako my, což nám asi mohlo i pomoci. Protože ve chvíli, kdy by bylo bývalo na stole víc ženských jmen, tak jsme možná na silné portfolio mohli aspirovat méně nadějně.

V této situaci se ale ukazuje, že náš kandidát je zřejmě dostatečně kvalitní a silný, aby mezi ostatními mužskými kandidáty byl vidět a byl silným kandidátem.