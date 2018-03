22. 1. 2017 |Tereza Chlubná |Zprávy z domova

O brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z Evropské unie, by měla Česká republika podle ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD jednat samostatně a nečekat na to, co udělá Brusel. Řekl to v neděli v České televizi. Podle něj by se napříkad Češi pracující a žijící na ostrovech měli co nejdříve dozvědět, jaký dopad na ně brexit bude mít.