Faktor: Europarlament před grilováním komisařů hledá nejslabší kořist. Von der Leyenová zůstává silná

Postavení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zůstává podle šéfa bruselské sekce institutu Europeum Žigy Faktora silné. Nic na tom nemění ani fakt, že členské státy ignorovaly její žádost, aby na posty nových eurokomisařů navrhly dva kandidáty: muže a ženu. „Jakékoli posilování Evropské komise mimo vymezení, které jí dovolují zakládající smlouvy, je něco, na co musí členské země reagovat,“ říká Žiga Faktor. Bruselské chlebíčky Brusel 6:57 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volba nových eurokomisařů | Zdroj: Český rozhlas

Návrh svého nového týmu eurokomisařů by měla von der Leyenová představit každým dnem – ve středu o něm bude jednat s vedením politických frakcí v Evropském parlamentu. Právě europoslanci budou nyní na tahu, a to při veřejných slyšeních – takzvaných grilováních – všech kandidátů do nové Evropské komise.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Bruselské chlebíčky s Žigou Faktorem, šéfem bruselské sekce institutu Europeum

Při grilování obvykle několik eurokomisařů pohoří a členské státy poté musí hledat náhradníky. „Je nepsaným pravidlem, že Evropský parlament si vyhlídne tu nejslabší kořist a na tu se vrhne,“ komentuje Žiga Faktor.

Mezi slabšími kandidáty je podle něho nominant Malty, bývalý poradce premiéra Glenn Micallef. Dobrou pozici neměl ani Slovinec Tomaž Vesel, který ovšem v pátek svoji kandidaturu stáhnul, a Slovinsko proto aktuálně jedná o náhradníkovi či náhradnici.

Pozice pro silné hráče

Faktor dodává, že odborné znalosti pro práci eurokomisaře nestačí. „Funkce evropských komisařů je vysoká politická pozice. To, že někdo rozumí Evropské unii jako takové, jejímu fungování a určitým politikám, ještě nemusí zaručit, že bude dostatečně politicky schopný, aby tuto pozici ustál,“ myslí si.

Těžké grilování v Evropském parlamentu podle něho čeká také maďarského kandidáta Olivéra Várhelyiho, který v Bruselu patří mezi neoblíbené politické hráče, a to kvůli svým kontroverzním postojům a příchylnosti k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi.

Kteří kandidáti naopak patří mezi adepty na nejsilnější posty v nové Evropské komisi? Je mezi nimi i český kandidát, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN)? A kdy budeme mít novou Evropskou komisi? Poslechněte si nejnovější Bruselské chlebíčky.