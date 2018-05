Maturanti nezvládají matematiku. Do škol přišly výsledky testů a slohových prací

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zaslalo ředitelům výsledky slohových prací a testů z češtiny, matematiky a cizího jazyka v průběhu minulých dní. Všichni žáci se je dověděli nejpozději ve středu. Zatím nejsou známá celostátní čísla, podle Deníku je ale z výpisu možné odvodit, že maturanti nezvládají především matematiku. Praha 8:18 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní maturita z matematiky. Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek

Ředitel Gymnázia Jana Keplera a senátor za TOP09 a STAN Jiří Růžička uvedl, že z percentilu žáků se dá usoudit, že 27 procent jich napsalo test z matematiky na nedostatečnou a dalších 23 procent na dostatečnou.

Šéf CERMAT Jiří Zíka uvedl, že výsledky maturantů jsou srovnatelné s těmi loňskými. Oficiální tiskovou zprávu ale teprve vydají.

Maturitu z matematiky si letos vybralo 23,4 procenta maturantů, ostatní zvolili cizí jazyk. Je to oproti loňsku o 2,3 procenta méně, píše Deník.

U zkoušky propadne asi pětina maturantů. Povinná maturita z matematiky se má spustit v roce 2021. Pokud by se odhad letošního horšího výsledku potvrdil, byl by to podle ministra školství v demisi Roberta Plagy z hnutí ANO další podnět pro vážnou debaty o smyslu povinné maturity z matematiky.

Pro úpravu školského zákona by v tomto bodě byla i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Šéf Unie školských asociací České republiky a ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček na zavedení povinné maturity z matematiky trvá. Nebránil by se ale rozumnému ubrání na požadavcích jak v matematice, tak v českém jazyce, uvádí v Deníku.