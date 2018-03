5. 7. 2013 |Petra Benešová |Regiony

Matematika by už pro děti neměla být tím nejobávanějším předmětem. Naopak by je měla bavit a probouzet v nich logické myšlení. Tuto ambici má celonárodní projekt Matematika s chutí, který podporuje ministerstvo školství. Nové metody výuky už rok testují učitelé na desítkách základních škol. Netradiční přístupy k předmětu by se ale měly dostat do všech tříd. Například v Praze se pustili do zábavné matematiky podle výuky profesora Milana Hejného.