Superdávka pomůže zranitelným. Vytváříme nejsilnější sociální trampolínu za 35 let, říká Jurečka

Systém sociálních dávek zřejmě čeká největší reforma za poslední léta. Čtyři stávající druhy příspěvků má nahradit takzvaná superdávka. „Hlavním cílem je nastavit spravedlivý, férový, motivační systém, který bude jednoduchý a bude dostupný pro ty, kteří tu pomoc opravdu potřebují," deklaruje pro Český rozhlas Plus ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 23:48 29. dubna 2025

Současný systém takový podle něj není, přestože optikou platných zákonů ke zneužívání dávek ve větší míře nedochází.

„Mluvil bych ale o jistém morálním zneužívání. Například když zdravý člověk v produktivním věku nepracuje dlouhé měsíce nebo roky a daňoví poplatníci mu hradí kompletní náklady na bydlení,“ upozorňuje.

Takový člověk nemá dostatečnou motivaci k hledání práce, alespoň ne té legální. Protože pracující domácnosti si vydělají třeba jen stovky korun měsíčně navíc, ale přicházejí o zbytek dávkové podpory. Nyní by podpora měla klesat postupně v závislosti na růstu legálních výdělků.

Reforma podle vicepremiéra nutně neznamená zpřísnění vyplácení dávek, za celou revizí prý ani není snaha ušetřit finance z rozpočtu.

Silnější trampolína

Zranitelné skupiny obyvatel naopak mají dostat vyšší podporu. Pokud je například člověk déle než půl roku bez práce, nastupuje na individuální plán.

„Snažíme se těmto lidem najít cestu a zlepšit jejich životní situaci, ale podmínkou je minimálně 30 hodin veřejné služby, aby měli nějaké pracovní návyky. A když odmítnou, tak pro ně už ta nová superdávka nebude určena, ale pomoc bude přes systém hmotné nouze,“ popisuje.

Novela je stále v legislativním procesu a není proto možné vydat kalkulačku, v níž by si lidé mohlo propočítat, na jaké dávky mohou mít nárok, tvrdí ministr. Ujišťuje, že nejrůznější modelové případy jsou propočítány.

„U třetiny lidí, především u těch zranitelných, to bude znamenat vyšší podporu. Třetina zůstane na svém a třetině dávkových klientů podpora klesne. Pro představu třeba pražské domácnosti s příjmem 55 tisíc korun čistého. U takové výše příjmů už podpora nebude,“ uvádí Jurečka.

Podpora výrazně klesne i lidem v produktivním věku, kteří ani nechtějí pracovat, ani se rekvalifikovat. Nebo těm, kteří platí vysoké nájmy ve velmi nestandardním bydlení.

Méně lidí bez domova

„V krajském městě často mají nejvyšší náklady na bydlení lidé v napůl vybydlených bytových domech. A my to chceme srovnat tak, aby bydleli za průměrných nákladů jako ostatní spoluobčané v dané lokalitě,“ doplňuje s tím, že mnoho majitelů bytů systém vysává.

Jurečka zároveň ubezpečuje, že v důsledku změn nepřibude lidí, kteří nebudou mít peníze na bydlení.

Tedy za předpokladu, že budou spolupracovat s úřady práce. Poukazuje také na souběžně schvalovaný zákon o bydlení, který by měl synergicky pomoci snížit v dlouhodobém horizontu počet lidí bez domova.

„Výrazně zvýšíme dostupnost podpory. Řada lidí dnes přichází o bydlení, protože si včas nepožádala o některou část dávek,“ slibuje ministr.

„Jsou to čtyři žádosti, čtyři řízení, čtyři dávky. Dnes to bude v jednom kroku, dostupnější a rychlejší. Bude to daleko silnější sociální síť a trampolína než to, co tady bylo posledních 35 let,“ dodal.

