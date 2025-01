Životní minimum je hrozně nízké. Za 4 860 korun není možné vyžít, říká sociolog Prokop

Vláda chystá změny v životním minimu. „Je to obrovsky důležitá věc, protože určuje, za kolik se dá vyžít,“ říká pro sociolog Daniel Prokop. „Jeho hlavním problémem je, že je hrozně nízké,“ dodává v pravidelném pořadu Radiožurnálu Život k nezaplacení. Mluví i o tom, jak životní minimum ovlivní tzv. superdávku. Život k nezaplacení Praha 16:40 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop, sociolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máme tu téma, které je jakoby na okraji zájmu, ale je přitom zásadní. Změna životního minima. Jedná o ní ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem financí. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů používaná pro rozhodnutí o dávkách a příspěvcích. Tu výši stanoví zákon.

Životní minimum je obrovsky důležitá věc, protože určuje, za kolik se dá vyžít. V nové dávce figuruje asi na čtyřech místech a nastavuje se podle toho, kdy vám začne klesat podpora na bydlení, kdy vám začne klesat podpora na děti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Superdávka staví výpočet podpory na příliš nízkém životním minimu. Pokud se zvýší, bude dávka funkční, říká Daniel Prokop z Národní ekonomické rady vlády

Hlavním problémem životního minima je, že je hrozně nízké. Když žije sám jednotlivec, tak životní minimum tvoří asi 4 860 korun. Za to nemůžete vyžít.

Hlavní problém je v tom, že ta nová dávka, o které se dneska ve výboru jednalo, spoustu těch podpor nastavuje podle životního minima a říká: člověk, který má trojnásobek životního minima, tak už vlastně není tak chudý, a začne mu strmě klesat ta podpora na bydlení.

A má to být takto nastavené?

Problém je, že když je to životní minimum takhle nízké, tak vlastně říkáte o člověku, který žije sám, má příjem čtrnáct tisíc čistého, což je vlastně velmi chudý důchodce nebo chudý pracující, který má méně než minimální mzdu, že je bohatý. Je to nastavené špatně. To životní minimum je strašně nízké u malých domácností, jednotlivců, samoživitelek a podobně.

19:37 V chudších školách jsou problémem absence. Pomoct může sociální pedagog, říká sociolog Prokop Číst článek

Superdávka, kterou připravuje ministr Jurečka, jde dobrým směrem v řadě věcí, ale kvůli tomuhle nebude fungovat, protože pro ty jednotlivce a samoživitelky vytváří obrovskou tvrdost tím, že nastavuje životní minimum velmi nízko a tu dávku redukuje u velmi malých příjmů.

Přece není problém přenastavit výši té dávky? Naposledy se zvyšovala nařízením vlády 1. ledna 2023.

Měla by se valorizovat o inflaci. Vláda má v programovém prohlášení, že dokonce zavede automatickou valorizaci životního minima. To naše zvyšování životních minim, slev a různých dávek stojí hrozně moc politické energie, protože strávíte dva měsíce dohadováním se o navýšení těch částek.

Vláda měla v programu automatickou valorizaci a teď by to měla zvýšit a zvýšit by to měla zejména malým domácnostem. To znamená jednotlivcům, samoživitelkám a podobně. Když tohle udělají, tak pak bude ta dávka zhruba funkční.

Celý pořad Život k nezaplacení si můžete poslechnout v přiloženém audiu nahoře v článku.