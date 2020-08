Nechte to na mě, opakuje Ondráček. Prošetří, kdo vyvezl ,naše materiály‘ k demonstrantům v Bělorusku

Roli v běloruských protestech hrály ‚materiály‘ z Česka. Alespoň si to myslí komunista Zdeněk Ondráček. „Mě bude především zajímat, jak se dostaly naše materiály do rukou demonstrantů,“ řekl pro server iROZHLAS.cz. Odmítá však sdělit, o jaké materiály šlo, a kdo je měl do země dostat. Na sociálních sítích také místopředseda výboru pro bezpečnost kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Ondráček o něm napsal, že dělá poskoka. Praha 6:00 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty v Bělorusko | Zdroj: ČTK

Ondráček v pondělí večer na své facebookové stránce kritizoval ministra Petříčka za jeho zahraniční politiku. Sdílel jeho pondělní vyjádření, že Česko běloruské protesty neorganizovalo a podporuje tamní občanskou společnost.

„Nevím proč, ale já tomu šme... (ministrovi) nevěřím ani dobrý den. Dělá jen poskoka Pochemu a cizím zájmům. Nejhorší ministr zahraničí, kterého jsme kdy měli,“ napsal Ondráček.

Komunistický poslanec má za to, že z Česka do Běloruska někdo distribuoval materiály, které se dostaly do rukou demonstrantů. „To mě bude určitě zajímat jako místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Zajímalo by mě, kdo je tam vyvážel,“ odpověděl na dotaz redakce, zda mu vadí Petříčkovo prohlášení o tom, že Česko podporuje běloruskou občanskou společnost.

Ondráček nicméně už dál nechtěl vysvětlit, kdo a jaké materiály měl do Běloruska vyvézt. „Já vás plně chápu. Chcete být senzační a suprovej, ale nechte to na mě. Chci to řešit na půdě sněmovny. Uvidíte, s čím přijdu, ale určitě to nebudete vy, komu to budu říkat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Lidé mají právo se shromažďovat

Ministr Petříček zopakoval, že Česko ani tuzemské bezpečnostní složky protesty v Bělorusku neorganizovaly. „Trvám na svém včerejším vyjádření, že české úřady se nepodílely na organizaci protestů. Nemám důvod nic měnit,“ uvedl ministr.

Petříček si stojí i za tvrzením, že Česko podporuje běloruskou občanskou společnost. „Podporujeme ji dlouhodobě a transparentně. Lidé mají mít právo pokojně se shromažďovat a vyjadřovat své názory,“ dodal ke kritice ze strany Ondráčka.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondělí z účasti na protestech obvinil „loutkovodiče“ z Česka, Polska a Británie.

„Řídily naše, promiňte mi, ovce. Oni nechápou, co dělají, a už je začínají ovládat,“ řekl Lukašenko v rozhovoru se Sergejem Lebeděvem, šéfem pozorovatelské mise Společenství nezávislých států na běloruských volbách. Mise tvrdí, že nedělní prezidentské volby v Bělorusku byly v pořádku a v souladu se zákony.

Kvůli podezření ze zmanipulování voleb vypukly v Bělorusku obří protesty, proti demonstrantům tvrdě zasahovala policie. Podle pozorovatelů v případě skutečné podpory autoritářského vůdce 80 procenty hlasujících voličů, při více než osmdesátiprocentní účasti, by byly nemyslitelné.

Celý rozhovor s poslancem Zdeňkem Ondráčkem:

Na facebooku jste kritizoval pana ministra Petříčka. Co konkrétně vám na jeho zahraniční politice vadí?

Všechno.

Jak všechno?

Všechno. Odpovědi jsou krátké. Všechno. Tečka.

Mě by zajímalo, co si pod „všechno“ mám představit?

Co chcete.

Vadí vám tedy jeho prohlášení o tom, že Česko podporuje občanskou společnost v Bělorusku?

Podívejte se, mě bude především zajímat, jak se dostaly naše materiály do rukou demonstrantů. To mě bude určitě zajímat jako místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Takže by mě zajímalo, kdo je tam vyvážel.

Takže se na to budete ptát pana ministra?

Nemyslím tohohle, ten s tím nemá nic společného. Ale někdo to tam určitě vyvezl.

O jaké materiály konkrétně jde?

To nechte na mě.

To jsou nějaké tiskoviny, které tam z Česka někdo distribuoval?

Chápu vás, jste k tomu školený. Nechte to na mě.

Zajímá mě jen…

Dobře, zkoušíte to pořád dokola. Nechte to na mě.

A nemůžete být tedy konkrétnější?

Ne, nemůžu. Nevím, proč bych měl být konkrétní. A říkat to, co budu chtít do budoucna.

Šlo mi o to, co si pod tím mám představit.

Představte si, co chcete.

Mám si tedy představit nějaké zbraně, nebo nějaké tištěné materiály?

Mně je fakt jedno, co si vy představujete.

A proč mi to tedy nemůžete říct?

Nemám k tomu důvod.

Je to tedy něco, s čím chcete v budoucnu pracovat, ale neřeknete mi, o co jde?

Nechte to na mě.

A kdo tam ty materiály mohl vyvážet?

Já vás plně chápu. Chcete být senzační a suprovej, ale nechte to na mě. Chci to řešit na půdě sněmovny. Uvidíte, s čím přijdu, ale určitě to nebudete vy, komu to budu říkat.

Takže nějaké informace teď už máte třeba z běloruské strany?

Nechte to na mě. Napište, že je mám třeba z ruské nebo z čínské strany. Mně je to úplně jedno, co tam napíšete.

Je podle vás tedy špatně, že podle ministra Česko běloruskou občanskou společnost podporuje?

Především bychom se neměli vměšovat do vnitřních záležitostí cizího státu. Kdyby to vůči nám dělal někdo cizí, tak by se nám to taky nelíbilo.

V souvislosti s prezidentskou volbou se v Bělorusku mluví o zfalšování voleb. Myslíte, že k němu mohlo dojít?

Já jsem na volbách byl a nic takového jsme nezaznamenali.

Ano, to ale nebyly přímo tyhle konkrétní volby.

Nebyly. A vy máte důkaz, že byly falšované?

Nemám, jen se ptám, co si o tom myslíte.

Jestli takový důkaz máte, tak ho předložte. Já takové důkazy nemám, tak to nebudu vůbec komentovat.

A zeptám se vás tedy na zásah běloruské policie proti demonstrantům. Co si o tom myslíte?

Neviděl jsem to, takže to nebudu hodnotit. Možná by bylo dobré to srovnat se zásahem španělské policie vůči Kataláncům, popřípadě se zásahem francouzské policie proti demonstrantům.

Myslíte, že protesty někdo mohl organizovat ze zahraničí, jak řekl prezident Alexandr Lukašenko?

Pokud předloží důkazy, tak to možné je. Zaznamenal jsem, že takové informace by měly být ve vztahu k Polsku a k Litvě.

Ještě by mě zajímalo, na čem stavíte svoje tvrzení, že ministr Petříček dělá jen poskoka Pochemu a zahraničním zájmům?

Je to z toho, jak vytváří zahraniční politiku.

Můžete být konkrétnější?

Obecně. Celkově, jak Česká republika vytváří zahraniční politiku.

Ještě bych se rád zeptal, jakým cizím zájmům podle vás pan ministr Petříček slouží?

Vždyť jsem to tam v podstatě řekl. Nebo napsal.

Mě zajímá…

Mně je úplně jedno, co vás zajímá. Já jsem tam něco napsal a za tím si stojím.

Budete se tedy osobně snažit o to, aby sociální demokracie pana ministra odvolala?

Přece vám nebudu říkat svoje kroky. To snad po mně nemůžete chtít. Myslíte si, že jsem tak hloupý?

Ne, jde mi o to, že KSČM ho kritizuje dlouhodobě.

Já nemluvím za KSČM, já mluvím za sebe. Ten příspěvek je od poslance Zdeňka Ondráčka.

Nemá to nic společného s tím, že vás pan ministr Petříček v minulosti také kritizoval?

Ať si mě kritizuje, za co chce, stejně jako můžu kritizovat já jeho. Že je někdo ministr ještě neznamená, že nemůže být kritizován.