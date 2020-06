Milada Horáková v noci ožila na sídle KSČM. Promítání záběrů proběhlo v rámci pietní akce

Památku justiční vraždy Milady Horákové připomnělo promítání na sídlo KSČM v centru Prahy. Archivní záběry ze soudního procesu ozářily fasádu budovy krátce před půlnocí a měly by podle vyjádření organizátorů běžet až do rozbřesku, tedy přibližně do sobotní půl šesté ráno. Pietní akce krátce po začátku probíhala klidně a za přítomnosti pár desítek přihlížejících.

Praha 3:12 27. června 2020