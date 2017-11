Tunely na D8 se řidiči řítili i 200 km/h. Pokuty se ale kvůli sporům úředníků bát nemusí

Kdo překročí v tunelu Panenská na dálnici D8 maximální povolenou rychlost 80 kilometrů v hodině, nemusí mít strach z výraznějšího postihu, zjistil Radiožurnál. Úředníci se totiž nemůžou shodnout, kdo by měl data ze systému zpracovávat, a tak není nikdo, kdo by rychlou jízdu krušnohorským tunelem pokutoval. Původní zpráva Ústí nad Labem 6:00 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severní portály tunelu Panenská na dálnici D8 | Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo, Jarba

Ústecký magistrát, který má na starost tamější automatické úsekové měření, data nezpracovává a pokuty za překročení rychlosti neposílá.

„Byli bychom rádi, aby se to vyřešilo tím způsobem, že se budou přestupky vyřizovat, ale automatizovaně. To znamená, že veškerá data budou propojena, příslušný software provede lustraci těchto vozidel automaticky v registru vozidel a následně už bude bez ručního zadávání odcházet ten podnět nebo výzva provozovateli, aby uvedl, kdo vozidlo řídil,“ vysvětluje Tomáš Neřold z ministerstva dopravy s tím, že pokuty by měl řešit ústecký magistrát.

Magistrát ale odmítl problém komentovat a pouze uvedl, že nemá systém, který by uměl vozidla automaticky lustrovat. Nadřízeným orgánem magistrátu je ústecký krajský úřad.

Podle vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Jindřicha Fraňka jde o právní problém. Stojí tak za názorem magistrátu, že by přestupek měla nejdříve řešit policie. „Policie České republiky by měla šetřit a snažit se zjistit přestupce, aby oznamovala přestupek s osobou jeho domnělého pachatele,“ říká Franěk.

Podle velitele ústecké krajské dopravní policie Jiřího Ušáka to ale v případě automatického měření rychlosti povinností policistů není.

„My ten systém, který je namontován – pevný stacionární systém – nemáme ve své správě. Čili to, co ten systém generuje, jde mimo nás. Je to věcí mezi provozovatelem a správním orgánem. Policie samozřejmě zjišťuje možná porušení rychlosti jízdy, ale to jsou zařízení, která vyžadují obsluhu ve vozidlech nebo stacionární. Ale s obsluhou – na trojnožkách a podobně,“ říká velitel ústecké krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Pomůže společné jednání?

Podle Jindřicha Fraňka by mělo pomoci společné jednání ministerstev dopravy, vnitra, ústeckého magistrátu, kraje a policie.

„Určitě budeme iniciovat schůzku, abychom se všechni zúčastnění snažili dohodnout, aby vyřešení té situace nezůstalo někde ve vakuu a abychom se posunuli z místa,“ doplňuje Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy ústeckého krajského úřadu.

Výrazné překročení rychlosti v tunelech Panenská ale není podle údajů silničářů ničím neobvyklým. Automatické měření v tunelech totiž několikrát zaznamenalo rychlost aut přesahujících 200 kilometrů v hodině.