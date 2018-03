7. 4. 2015 |Jan Bachorík |Regiony

Nedostavěná dálnice D8 přes České středohoří netrápí pouze řidiče. Kvůli stavbě dopravní tepny je limitovaná také obec Řehlovice na Ústecku, kterou omezuje v rozvoji. Jak by mohly Řehlovice i přes stavbu dálnice vypadat za několik let, má pomoci objasnit vize budoucnosti, kterou pro obec a její části zpracovává skupina architektů. Ti ale neplánují od stolu, do obce přímo mezi obyvatele vyrazili totiž na kolech.