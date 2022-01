Česko chce podpořit Ukrajinu, ministerstvo obrany plánuje do Kyjeva poslat dělostřelecké granáty

Ministerstvo obrany chce podpořit Ukrajinu dodávkou dělostřeleckých granátů. Informaci Televize Seznam Radiožurnálu potvrdila mluvčí resortu Jana Zechmeisterová. Česko tak reaguje na situaci na ukrajinsko-ruské hranici a ruské vojenské manévry. Podle mluvčí ministryně obrany Jana Černochová z ODS po dohodě s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou návrh na poskytnutí pomoci předloží příští středu vládě. Praha 17:42 20. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní snímky ukazují ruské vojenské síly v městečku Soloti poblíž hranic s Ukrajinou (prosinec 2021) | Zdroj: Reuters/Maxar Technologies

„Je to munice, která je připravená pro tento druh pomoci, pokud ho schválí vláda. Ukrajina je pro Českou republiku historickým partnerem, se kterým rozvíjíme obrannou spolupráci a podporujeme jeho cestu k demokracii. Je tedy naprosto přirozené, že resort obrany zvažoval nějakou formu pomoci,“ sdělila Zechmeisterová k informacím Televize Seznam.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou - a nově též v Bělorusku - desetitisíce vojáků.

Kyjev a některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi na Ukrajinu a že chystá provokace, které by měly podobnou operaci zdůvodnit.

Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Moskva by mohla útok zahájit kdykoliv. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, zvěsti popírá.

Na možnou ruskou invazi už reagují západní státy. Kanada podle médií vysílá na Ukrajinu malý kontingent speciálních jednotek.

Velká Británie pro změnu v pondělí oznámila, že zemi na obranu poskytne protitankové zbraně. Spojené státy podpořily Ukrajinu vojenskou pomocí v podobě 450 milionů dolarů již koncem minulého roku. Tuto pomoc v současnosti navýšily o dalších 200 milionů.

Americký prezident Joe Biden na své středeční tiskové konferenci v Bílém domě rovněž uvedl, že pokud by Rusko skutečně zahájilo invazi na Ukrajinu, bude to pro něj katastrofa, jelikož to vyvolá masivní reakci v podobě ekonomických sankcí.