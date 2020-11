Žádný stav nouze pro registrované partnerství. Podle ministerstva zdravotnictví se na ně opomnělo

K uzavření registrovaného partnerství už nebude s ohledem na opatření proti šíření covidu-19 nutné, aby bylo neodkladné. Ministerstvo zdravotnictví ve středu na twitteru uvedlo, že záležitost ve svém protiepidemickém opatření lépe definuje. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po středečním jednání Ústředního krizového štábu řekl, že rozdíl oproti svatbám vznikl nedopatřením a úřady věc napraví na nejbližším jednání vlády. Praha 16:39 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) šlo v případě registrovaného partnerství o nedopatření | Foto: Alvin Mahmudov | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Registrované partnerství lze uzavřít v případě, kdy je to neodkladné, stojí v pravidlech zveřejněných na tzv. Covid portálu. Jde například o situace, kdy u některého z partnerů existuje obava, že by se v případě odkladu nemusel obřadu dožít.

„Vážnost důvodů je třeba řešit předem s matrikářem, který by měl prohlášení o vstupu do partnerství přijímat,“ uvádí web, který provozuje Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

Svateb se obdobná omezení netýkají. Podle poslední verze příslušného opatření se jich od středy smí účastnit 15 lidí místo dosavadních deseti.

Portál dál zmiňuje, že hostinu není možné pořádat v restauracích, které jsou kvůli covidu-19 uzavřené. Zmiňuje i pravidla pro roušky a další hygienická opatření. „Je na vašem zvážení, zda se vezmete nyní, nebo chvíli počkáte na období lepší epidemiologické situace,“ uvádí web.

Ministerstvo zdravotnictví ve středu na twitteru uvedlo, že v mimořádném opatření možnost uzavřít kromě sňatku i registrované partnerství opomnělo. „Nebyl to záměr a tato možnost měla být definována lépe a přesněji. Co nejdříve to napravíme,“ napsal úřad.

Ministerstvo zdravotnictví

@ZdravkoOnline V mimořádném opatření jsme možnost uzavřít kromě sňatku i registrované partnerství opomněli. Nebyl to záměr a tato možnost měla být definována lépe a přesněji. Co nejdříve to napravíme. 11 134

Hamáček řekl, že věc s ministerstvem zdravotnictví začal řešit poté, co se vnitro o rozdílu v pravidlech dozvědělo. Jde podle něj o nedopatření. „Je dohoda, že tato disproporce bude na nejbližším jednání odstraněna. Lidé, kteří chtějí uzavřít registrované partnerství, budou mít stejné podmínky jako lidé, kteří se chystají uzavřít sňatek,“ uvedl.