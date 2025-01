V Pečkách se u pomníku Járy Cimrmana opět sešli jeho příznivci, aby odhalili nové motto na rok 2025

Pomníků Járy Cimrmana je v Čechách hodně. Jiří Lazar ale chtěl mistrovu filozofii připomenout také ve svých rodných Pečkách na Kolínsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Průběh letošní akce vám v reportáži přiblíží Markéta Vejvodová

Tento místní zámečník, který se výtvarné činnosti s kovem věnuje jako svému koníčku, se hlásí k cimrmanovskému odkazu a jako pomník do místního městského parku vymyslel a vytvořil recesistické dílko – zeměkouli v kostce.

Pomník byl odhalen 30. prosince 2016 a jak sám autor k pomníku připsal – kolemjdoucí se na něj mají podívat „pro potěšení oka“. Ale také jako novoroční inspiraci. Pro každý rok totiž Jiří Lazar na pomníku doplňuje motto z Cimrmanových filozofických myšlenek.

Motto jako myšlenka k zamyšlení na celý rok

První motto pro rok 2017 znělo: S potivostí nejdál dojdeš! K němu postupně přibývaly další – V nouzi poznáš přítele, ale on tě nepozná, a dále: Kdo seje květák, sklidí karfiol, nebo: Ruka ruku myje, ale noha nohu míjí. Další motto bylo: Přelez, přeskoč, ale nepodlézej, poté: Kdo lže, nemluví pravdu a dále: Jednotlivec neznamená nic, celek celkem nic… Poslední motto pro rok 2024 bylo slovní hříčkou a evokuje japonský národní pozdrav – „Gejš to Pánbů“…

Setkání příznivců u pomníku při odhalení motta pro rok 2025 | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Pro rok 2025 bylo v sobotu 4. ledna za potlesku i smíchu přítomných odhaleno nové motto pro rok 2025: „Ten kdo má rýmu, je zahleněný sám do sebe“. Nové motto Jiří Lazar vymýšlí spontánně. O nápady nemá nouze, musí si je pouze okamžitě zapisovat. A také udržet v tajnosti. Do poslední chvíle ví pouze on, jaké motto bude to příští. Vyrobenou cedulku pak na pomníku přidá k ostatním a slavnostně odhalí až při novoročním setkání.

Pokud chcete motto znát mezi prvními, musíte přijít na novoroční setkání. Právě proto jsou tyto akce spíše sousedským dostaveníčkem. Několik desítek přátel se tu každoročně schází, aby se nové motto dozvěděli jako první a společně si do nového roku také popřáli vše nejlepší.

Pomník ve tvaru zeměkoule v kostce

Pomník s prvním mottem | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Máme matematiku v kostce, vaření v kostce, tak proč ne zeměkouli v kostce? Bystrý student funkci zeměkoule pochopí okamžitě, protože mu je prezentována „v kostce“. Zeměkoule je vyrobena z kovu, je celá modrá, ale světadíly jsou v barvě žluté.

Celý globus se navíc otáčí. Pomník má ale ochranné hrazení, takže se zeměkoulí volně otáčet nemůžeme, nicméně pokud se na zeměkouli přijdete občas podívat, uvidíte ji pokaždé nastavenou v jiné poloze, protože Jiří Lazar občas sám s globusem otočí, aby kolemjdoucím připravil různé pohledy na svět.

Souvislost s Cimrmanem

Jára Cimrman je kultovní vymyšlenou postavou. Cimrmanovský duch i humor si už doslova žije sám svým životem. Pomník má připomínat kopii Járovy školní pomůcky z dob, kdy nebyly peníze na nákladné kabinety pro uložení potřebných předmětů. Jára proto sestrojil model zeměkoule, ale přemýšlel, co udělat s dutým vnitřkem. Pomyslel v tu chvíli také na jiný geometrický útvar, který by umožňoval umístění přihrádek a uzamykatelných dvířek. Jako nejlepší se mu jevil tvar kostky. Nazval svůj vynález Zeměkoule v kostce.

V každém případě, pokud se do Peček vydáte, toto recesistické dílko vám zlepší náladu a připomene, že je potřeba si občas umět i dělat legraci a brát život s veselým cimrmanovským nadhledem.