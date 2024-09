Zemřel psycholog a soudní znalec Radek Ptáček. Bylo mu 48 let

Známý dětský psycholog, psychoterapeut a soudní znalec Radek Ptáček, kterého od neděle pohřešovala rodina a měla obavy o jeho život a zdraví, zemřel. Středočeská policie po něm v úterý vyhlásila pátrání a večer na webu napsala, že hledaný osmačtyřicetiletý muž byl odpoledne nalezen v Praze bez známek života. Praha 21:07 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Ptáček | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Muž v neděli odpoledne odjel automobilem s tím, že jede do práce, domů se už ale nevrátil, uvedla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. „Pohřešovaný odeslal své ženě několik zpráv, které vyzněly jako loučení, a z tohoto důvodu je zde důvodná obava o jeho život a zdraví,“ dodala.

„Pátrání po pohřešovaném 48letém muži má bohužel smutný konec. Muž byl nalezen v Praze, bohužel bez známek života,“ oznámila policie.

Radek Ptáček byl klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, který působil na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na University of New York in Prague. Věnoval se vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků a byl zastáncem zákazu tělesných trestů na dětech.

„Byl mi dlouholetou oporou v tématu nepřijatelnosti fyzických trestů na dětech. Spolupracovali jsme úzce na změnách systému péče o ohrožené děti. Svými výzkumy a veřejnými přednáškami patřil mezi klíčové hybatele potřebných změn rovněž v oblasti zdravotní péče,“ napsala na síti X vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Profesor Radek Ptáček byl hostem Českého rozhlasu Plus naposledy letos v květnu https://t.co/oKk05ioiGh. pic.twitter.com/VPjIoKeWru — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) September 3, 2024