Analytik: Přeměna slovenské televize je tlakem i na soukromá média, kterým nová STVR ukrojí z reklamy

Na Slovensku začala vysílat STVR. Zákon o zrušení RTVS se dostal po podpisu prezidenta Petera Pellegriniho bezmála v rekordním čase do sbírky zákonů. Opozice podává stížnost k ústavnímu soudu, podle ní je změna média přijata v rozporu s ústavou. „Tendence vládní koalice je tlačit na média, která jsou kritická. Jde jim o to, aby vysílala servilně," vysvětluje pro Český rozhlas Plus analytik neziskové organizace Memo 98 Ivan Godársky. Bratislava 13:51 2. července 2024

Slovenská vláda argumentuje tím, že RTVS nenaplňovala veřejnoprávní standardy a že byla nespokojenost s některými moderátory. Existují pro to nějaké analýzy?

To je argument číslo jedna, který politici Slovenské národní strany vnesli veřejného diskursu – že televize nenaplňuje veřejnoprávní poslání. Ale žádné konkrétní analýzy nepředložili.

My jsme se podívali na rozhodnutí Rady pro mediální služby – to je orgán, který má na starosti posuzování zákonnost a dodržování vysílacích norem – od října do května. Ze 46 rozhodnutí, které za tento čas vydali, u 40 řekli, že podnět vůči RTVS byl neopodstatněný.

U dvou případů, co je úroveň čtyř procent, uvalili sankci. A 40 podnětů, což je 87 procent, odmítli. To znamená, že ve světle faktů jsme někde úplně jinde.

Zaměstnanci RTVS prohlásili, že teď jim jde hlavně o zachování nezávislosti, o kterou jsou připraveni bojovat. Jaké nástroje k tomu můžou mít?

To je otázka spíš na ně. Bude se čekat, co udělá nové vedení STVR. Zatím máme jenom spekulace.

Pan poslanec Roman Michelko (SNS) bagatelizuje, že přechod na novou instituci, na STVR, je absolutně nepřipravený. Pokud měla vládní koalice zájem něco změnit, tak to bylo nutné připravit a ne čekat na zvolení nové rady až do září, případně nového generálního ředitele až do října. To považuji za amatérismus.

Ale slyšeli jsme už dávno vyjádření Andreje Danka, předsedy Slovenské národní strany (SNS), který přiznal na začátku roku, že on byl ten, kdo doporučil bývalému generálnímu řediteli RTVS Jaroslavu Rezníkovi, koho má dosadit za redaktora diskusní relace.

Tlak je celkem zřejmý. Klíčové teď bude, kdo bude šéfem zpravodajství.

Vládní koalici, především SNS a straně Směr, jde o to, aby televize vysílala jinak. A obávám se, že usilují o to, aby vysílala servilně, aby nefungovala jako sebevědomé médium, ale aby fungovala tak, že redaktor bude držet mikrofon a odvysílá všechno, co politici řeknou. Ale to není úloha veřejnoprávního média.

Vláda proti médiím

Napětí panuje napříč celým slovenský mediálním trhem. Moderátor Michal Kovačič, který v živém vysílání televize Markíza promluvil o tlacích, kterým novináři v tomto médiu čelí, a takzvané orbanizaci médií, dostal minulý týden od soukromé stanice výpověď. Podle odborů je nezákonná. Jaký to může mít další vývoj? Máte nějaké informace z dění v televizi Markíza?

To je komplexnější otázka. Protože sledujeme tento tlak vůči kritickým médiím v zásadě od začátku volební kampaně před minulými parlamentními volbami na podzim na Slovensku.

Nepřátelská vyjádření vůči konkrétním novinářům jsou na Slovenskou bohužel přítomná dlouhodobě, především z úst představitelů současné koalice, hlavně od stran SNS a Směru.

Jde jim o to, aby kritická média měla ztíženou pozici. Proto se snaží ekonomicky tlačit na soukromá média. Důsledkem toho je i to, co se dělo v Markíze a co prezentoval Michal Kovačič, který mluvil o cenzuře ve zpravodajství. A na základě toho dostal výpověď, protože o tom mluvil v živém zpravodajství.

Ale to je právě cesta – na jedné straně vláda bere veřejnoprávním médiím peníze, nárokovatelný příspěvek, tak je to definováno v zákoně, který snížili na 0,12 procent HDP z 0,17 HDP.

Zároveň jim zvyšují podíl reklamy. To znamená, že utvářejí prostor pro veřejnoprávní televizi STVR, aby si ukrojila z koláče soukromých televizí. To je další krok vůči soukromým televizím, které potom budou mít větší problém fungovat nezávisle.

To je celkem zjevná tendence vládní koalice: tlačit na média, zejména na ta, která jsou kritická. Vidíme to i v úbytku diskusních relaci.

Ale argumentace politiků je velmi falešná. Protože na jedné straně vidíme představitele vládní koalice, kteří nechodí do diskusí, neodpovídají. A zároveň argumentují tím, že chybí pluralita. Přitom sami často popírají to, co jim zákon přikazuje.