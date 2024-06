Moravec: I na nás jsou politické tlaky, do situace slovenských novinářů se ale vžít nemůžeme

Vedení slovenské televize Markíza nechce vyhovět požadavkům svých zaměstnanců, kteří se postavili za moderátora Michala Kovačiče. Ten ve svém pořadu varoval před cenzurou a podřizováním médií politické moci. „Ptal se mě, jak odolat tlakům. A jedna z mých odpovědí byla, ať se nenechá vyprovokovat. Jeho situace ale byla složitější. My se nemůžeme vžít do situace slovenských novinářů,“ upozorňuje moderátor České televize Václav Moravec. interview plus Praha 21:07 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Moravec | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Když vás bojkotují tři čtyři politici, tak je to něco jiného, než když vám vládní koalice řekne, že do pořadů chodit nebude. Že nebudou chodit do TV JOJ a dojde k výměně moderátorky tamního prestižního diskusního pořadu, že nebudou chodit do Markízy, že přetransformují RTVS, aby se zbavili novinářů a managementu, který jim nevyhovuje. Situace je odlišná,“ srovnává moderátor situaci na české a slovenské mediální scéně.

Při pohledu ze Slovenska se prý někomu může zdát, že v Česku by se nic takového stát nemohlo. Tak tomu ale podle Moravce ve skutečnosti není – tlaky na novináře jsou politické, obchodní nebo ideologické, ale také ze strany veřejnosti.

„Existuje nádherné anglické sousloví ‚mob censorship‘, tedy cenzura davu. Množství tlaků je obrovské, ale když to zúžím jen na ty politické, tak novináři jim nesmí ustupovat a manažeři soukromých i veřejnoprávní médiích by nad námi měli držet ochrannou ruku,“ zdůrazňuje Václav Moravec.

Kovačiče neodsuzuji

Za vedení TV Markíza se postavila redakční rada společnosti CME. Podle jejího člena, rakouského novináře Hanse Mahra, šlo ze strany Michala Kovačiče o neprofesionální a nepřijatelné zneužití živého vysílání, jaké za svou dlouhou profesní kariéru nepamatuje.

„Mám střet zájmu v tom, že se mi Michal v uplynulých měsících snažil vysvětlovat, co se v redakci děje. (Mahr) má nepochybně pravdu, a pokud bych já takové prohlášení učinil, tak by to bylo poslední vysílání,“ uvádí moderátor Otázek Václava Moravce.

Divákům by zdůraznil, že se snažil přinášet pořad, který má vznikat v podmínkách redakční autonomie, ale narazil při tom na strop možností. Zároveň se ale pozastavuje nad tím, zda rakouský novinář chápe, jaké postavení má publicistika a zpravodajství ve slovenských televizích.

„Já bych něco takového neudělal, ale nebudu Michala Kovačiče odsuzovat, protože na Slovensku nežiju. Před šesti lety tam byl zabit novinář, část médií je označena za nepřátelská a uvažuje se o tom, že neziskové organizace budou prohlašovány za zahraniční agenty,“ popisuje poměry za naší východní hranicí.

Dění na Slovensku by podle něj mělo být poučením i pro české novináře, a především politiky.

„Doufám, že se vrátíme k rovnováze racionality a emocí. Jako novinář se o to snažím, protože mým cílem není, aby se mi hosté ve studiu hádali. To, co se odehrává ve světě sociálních sítí přeneseno do fyzického prostoru, by byla cesta do pekel. A na stará kolena v takovém světě žít nechci,“ konstatuje.

