Ukrajinské předání Krymu by byla prohra USA. Jednáním s Ruskem ztrácejí prestiž, říká odborník

Donald Trump v reakci na ničivý útok v Kyjevě vyzval Vladimira Putina k dohodě. Americký vyjednavač Steve Wittkof by měl v následujících hodinách jednat opět v Moskvě, do Washingtonu míří generální tajemník NATO Mark Rutte. „Spojené státy absolutně rezignovaly na hlídání bezpečnosti svobodného světa,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor Moskva/Washington/Kyjev 10:55 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politický geograf Libor Jelen | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Donald Trump tvrdí, že Spojené státy vyvíjejí tlak jak na Rusko, tak na Ukrajinu. Jaký vliv to má na Moskvu, když i v rámci mírových jednání neustále útočí na civilní objekty?

Pro Rusko je to výhodná situace, využívá to jako posílení mezinárodní prestiže. Najednou je přihlíženo k jeho požadavkům, které má od začátku, což je anexe východoukrajinských oblastí a Krymu. Došlo by k legitimizaci tohoto počinu.

V dlouhodobějším kontextu si připravuje půdu na to, co chce dlouhodobě, což znamená kompletní kontrolu Ukrajiny. Putin naznačoval už od začátku, že tu je snaha svrhnout současný ukrajinský režim a kontrolovat si to, co Ukrajina potřebuje a chce mít za své.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Spojené státy absolutně rezignovaly na to, co dělaly celou dobu od druhé světové války - hlídaly bezpečnost svobodného světa,“ hodnotí pro Česká rozhlas Plus politický geograf Libor Jelen

Co sleduje Rusko stále četnějšími útoky na civilní objekty?

Rusko bude dále ničit Ukrajinu. Snaží se ji zatlačit do kouta silou a demoralizovat ukrajinské obyvatelstvo. Snaží se přesvědčit svět, že Rusko má sílu, kterou si bude vynucovat svoje zájmy a vliv a najde si cestu k tomu, jak splnit svoje požadavky.

Podle agentury Bloomberg budou Spojené státy v rámci dohody požadovat, aby Rusko uznalo právo Ukrajiny na vlastní vojenskou obranu a obranný průmysl. Spolu s tím budou požadovat i předání kontroly nad jadernou elektrárnou v Záporoží, kterou by měli pak spravovat Američané. Jak významné jsou požadavky, které Washington po Moskvě bude zřejmě chtít?

Kosmetické a marginální. Ukrajina bude mít svoji armádu a bude moci rozvíjet obranný průmysl, což měla i do teď. Pro Putina to neznamená nic, jen cár papíru.

Takže na ni velmi pravděpodobně přistoupí?

Určitě si myslím, že to pro ně nebude problém. Vladimir Putin se u toho bude velmi usmívat, bude vykládat, že to je ten velký ústupek, který dělají pro Ukrajinu, pro svět, pro mír, ale ve skutečnosti to je jen získání dalšího čas pro splnění cíle, který má od počátku.

Ztráta důvěry

Generální tajemník NATO Mark Rutte chce během své páteční návštěvy přesvědčit Trumpův tým o tom, že přinucením Ukrajiny k přijetí pro ni neakceptovatelného návrhu může uvrhnout do nebezpečí celou Evropu. Je to pro Američany pádný argument?

Pro Ameriku je celá záležitost velká prohra. Pokud dojde k naplnění mírového plánu, který je na stole, tak Spojené státy absolutně rezignovaly na to, co dělaly celou dobu od druhé světové války – hlídaly bezpečnost svobodného světa.

Podávají ruku svému nepříteli z dob studené války a někomu, kdo je agresorem a kdo si vynucuje nový pořádek silou. Spojené státy ztrácí prestiž, důvěru, soft power, kterou tady budovaly, a během dvou měsíců je to nenávratně pryč. Pro Spojené státy je to z hlediska celkového nastavení cesta o 80 let zpátky.

Thanks very much to @realDonaldTrump for the warm welcome back to the White House. Great meeting with the President, along with his team @SecRubio @SecDef Hegseth and NSA @MikeWaltz47

We’re working together to ensure that NATO continues to deliver strength and security. pic.twitter.com/C768uga99m — Mark Rutte (@SecGenNATO) April 24, 2025

Co by pro Evropu znamenalo, pokud by Spojené státy uznaly Krym za ruský?

To je velký malér. Myslím si, že Evropa si musí stát za svým, pokud nechce, aby se tento problém rozšířil dál. Alegoricky má Rusko čas a Ukrajina a Evropa má hodinky. Měříme čas ve smyslu minut, sekund a obětí konfliktu. Rusku je to jedno, oni si počkají další léta a budou pokračovat dál.

Pro Evropu je to naprosto zásadní moment. Pokud bychom legitimizovali změnu politické mapy na základě síly agresora, tak to znamená precedent, který bude pro další vývoj Evropy i světa naprosto nebezpečný.

Jak si má Evropa stát za svým?

Podporovat stále Ukrajinu, vyvíjet muniční iniciativy, vyzbrojovat Ukrajinu, tlačit na Spojené státy a dávat najevo, že pokud oni nechtějí, tak my budeme a že se rozejdeme, ať už ekonomicky, nebo politicky. Musíme dávat najevo, že jsme sebevědomý region, který může hrát velkou roli na Ukrajině.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.