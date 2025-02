Další soudce nařídil Trumpově vládě odblokování peněz v rámci USAID. Ta hledá skuliny, jak to obejít

Federální soudce ve čtvrtek znovu nařídil vládě Donalda Trumpa, aby obnovila vyplácení peněz na zahraniční pomoc pod hlavičkou agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. Informovala o tom agentura Reuters. Jde o druhé soudní stanovisko, z něhož vyplývá, že vláda nedodržuje předchozí nařízení soudce. Oba případy se týkají snah nové administrativy plošně blokovat existující zakázky či programy státní podpory, které nezapadají do Trumpových priorit. Washington 14:48 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpova administrativa ihned po nástupu k moci pozastavila zahraniční pomoc (ilustrační foto) | Foto: Annabelle Gordon | Zdroj: Reuters

Nový pokyn vydal washingtonský soudce Amir Ali poté, co vláda přiznala, že po dřívějším příkazu neobnovila naplňování mnohých kontraktů či dotací, informovala agentura Reuters. Administrativa svůj postup vysvětlovala tak, že prvotní příkaz jí podle ní dával jistý manévrovací prostor ohledně blokování plateb. Ali původně nařídil jejich obnovení 13. února.

Dvě neziskové organizace si pak soudu stěžovaly, že vláda „bezostyšně“ pokyn odmítá plnit, a soudce se přiklonil na jejich stranu, napsala agentura Bloomberg. Ali v rozhodnutí napsal, že uznává podnět stěžovatelů v rozsahu, v jakém žalovaná strana nedodržela podmínky předchozího příkazu. „V rozsahu, v jakém žalovaná strana pokračuje s plošným pozastavením (plateb), je jí nařízeno, aby jej okamžitě ukončila,“ uvedl ve čtvrtečním stanovisku.

Podobný vývoj nastal minulý týden ve sporu ohledně pokynu, kterým Bílý dům na konci ledna nařídil pozastavit vyplácení dávek, půjček nebo dotací napříč federální vládou. Trumpův tým nařízení rychle odvolal a soudy jeho naplňování zakázaly, federální soudce John McConnell ovšem později dal najevo, že vláda některé platby stále blokovala. Vývoj v kombinaci s výroky Trumpa a jeho blízkých spolupracovníků vyvolává obavy, zda bude současná administrativa respektovat rozhodnutí soudů proti svým krokům.

Trumpova administrativa ihned po nástupu k moci pozastavila zahraniční pomoc a následně spustila kroky směřující k rozpuštění agentury USAID, která do té doby podporovala humanitární projekty po celém světě. Soudní spory vyvolaly i mnohé další kroky, podle amerických médií už je žalob proti vládě nejméně 70. Deník The New York Times uvádí, že soudy dosud vydaly nejméně 29 rozhodnutí, která alespoň dočasně blokují některé Trumpovy iniciativy.

Podle středečního článku stejného listu vláda systematicky hledá „skulinky“, které by jí umožnily pokračovat v plošném blokování výdajů navzdory soudním intervencím. „Strategií administrativy je nechat politické nominanty na různých úřadech odvolávat se na jiná právní zdůvodnění pro pozastavení plateb a mezitím se tvářit, že tito činitelé dané kroky podnikají nezávisle na původních nařízeních prezidenta Trumpa,“ napsal The New York Times.

Hráčem, který v americkém státním zřízení rozhoduje o tom, jak se utrácí peníze daňových poplatníků, je Kongres. Trump a jeho poradci ovšem razí názor, že hlava státu může do financování vyčleněného legislativou výrazně zasahovat. Podle mnohých amerických komentátorů jsou aktuální soudní spory součástí jejich plánu zapojit do této polemiky nejvyšší soud a touto cestou si zajistit posílení pravomocí prezidentského úřadu.