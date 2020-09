Boltonovu knihu o Trumpovi prošetřuje ministerstvo kvůli zneužití utajované vládní informace

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování ve věci knihy Johna Boltona, bývalého bezpečnostního poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Boltona úřady podezírají, že publikováním knihy o svém působení v Bílém domě zneužil utajované vládní informace. Washington 8:12 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování ve věci knihy Johna Boltona (na snímku), bývalého bezpečnostního poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

V knize The Room Where It Happened: A White House Memoir (Místnost, kde se to dělo: Paměti z Bílého domu) publikované na konci června Bolton ukazuje současného prezidenta jako člověka, který se neorientuje v geopolitických otázkách, a jeho rozhodnutí se podřizují snaze o znovuzvolení.

Trump dal v souvislosti s knihou najevo, že si přeje Boltonovo stíhání a označil ho za „silně nekompetentního“ a za „lháře“.

Předvolání k soudu podle serveru BBC obdržely vydavatelství Simon & Schuster a společnost Javelin Agency, která Boltona reprezentuje.

Sám Bolton obvinění odmítá. Jeho právník v prohlášení uvedl, že Bolton „důrazně popírá tvrzení, že se v souvislosti s publikací své knihy zachoval nevhodně, nebo že by se dokonce dopustil kriminálního činu“. Boltonův zástupce také sdělil, že bývalý poradce bude s vyšetřováním plně spolupracovat.

Ministerstvo spravedlnosti se dříve pokusilo vydání Boltonovy knihy zamezit. Federální soud však těsně před její publikací rozhodl, že Bolton své paměti vydat může.

Funkci bezpečnostního poradce Bolton zastával v letech 2018 až 2019, mezi roky 2005 a 2006 byl velvyslancem USA při OSN.