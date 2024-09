Evropská komise jako z 50. let? Část europoslanců odmítá převahu mužů mezi kandidáty

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová by měla každým dnem představit návrh svého nového týmu eurokomisařů. Už teď je ale jasné, že i přes všechny její snahy o genderovou vyváženost v něm budou dominovat muži - žen je mezi kandidáty jen deset, včetně samotné šéfky komise. Jenže to je nepřijatelné pro část europoslanců, s kterými Český rozhlas mluvil. Od stálé zpravodajky Brusel 10:23 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci budou schvalovat kandidáty během tzv. „grilování“ (ilustrační foto) | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Právě Evropský parlament teď bude mít v rukou silné karty: novou Evropskou komisi totiž musí schválit. Většina členských států ignorovala požadavek von der Leyenové, aby do Evropské komise nominovaly dva kandidáty: muže a ženu. A tak šéfka Komise skončila se seznamem, na kterém ženy tvoří jen zhruba třetinu jmen.

Konečný návrh svého týmu bude von der Leyenová prezentovat příští týden ve středu zástupcům vedení Evropského parlamentu. A nadšeného přijetí se jí zřejmě nedostane.

„Už nežijeme v 50. letech, kdy rozhodovali muži a ženy směly na jednání, jen když tam nesly kávu,“ komentuje šéfka frakce Zelených v Evropském parlamentu Terry Reintkeová pro Český rozhlas seznam navržených kandidátů. Její politická skupina prý bude usilovat o nápravu situace.

„My Zelení budeme - doufejme společně s dalšími frakcemi - tlačit další členské státy, aby kandidáty vyměnily. Pokud by se komise vrátila ke stavu, kdy v ní převládali muži, byl by to obrovský krok zpět pro genderovou rovnost v Evropě,” uvedla Reintkeová. Stále prý doufá, že na finálním seznamu kandidátů bude nakonec žen více.



Europoslanci mají moc odmítnout jednotlivé kandidáty během veřejných slyšení, kterým se někdy expresivně říká „grilování“. Ty by měly ve výborech Evropského parlamentu začít v říjnu. Parlament také může nakonec zamítnout novou Evropskou komisi jako celek.



Strategii, jak zajistit vyrovnanější zastoupení mužů a žen teď kromě Zelených ladí i liberální frakce Renew, jak uvedla její členka - europoslankyně za Progresivní Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová.

„Rozhodně se dá říct, že celkově takovéto složení komise vzbuzuje jistou míru nedůvěry. I naše frakce Renew už zvažuje, jaké kroky může podniknout a všímá si této nerovnosti. Plánujeme to reflektovat. I já osobně budu silným hlasem pro to, aby byla komise genderově vyváženější,“ prohlásila Ostrihoňová.



Předseda frakce Evropské lidové strany Manfred Weber ale vyzývá k trpělivosti. Von der Leyenová, která patří do stejné politické skupiny, podle něho dělá, co může. „Ona je symbolem genderové rovnosti na evropské úrovni. A tvrdě na tom vyrovnaném zastoupení v Evropské komisi pracuje. Tak jí dejme šanci, ať představí výsledný balík kandidátů. A my jako parlament to potom posoudíme a sehrajeme svoji roli,” uvedl Weber na dotaz Českého rozhlasu.

Gender je věc členských států

Podle europoslankyně hnutí ANO Kláry Dostálové z frakce Patrioti pro Evropu je chyba von der Leyenové, že s členskými státy nezačala vyjednávat o vyrovnaném zastoupení mužů a žen včas. Pro Dostálovou genderová rovnováha nebude při posuzování navržených eurokomisařů podstatná.

„Je to výsostné právo každé členské země, aby si nominovala, koho uzná za vhodné. Já si nemyslím, že Evropský parlament by měl zasahovat do genderových aspektů. Pro mě bude vždycky hrát roli odbornost,“ uvedla Dostálová.

Podobně se vyjádřila také europoslankyně ODS Veronika Vrecionová: „Co se týká převahy mužů, jsou to státy, kdo nominuje kandidáty a jejich volbu respektuji.“

Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer z frakce evropských lidovců to vidí jinak. „Podle mě by mělo být v první čtvrtině 21. století samozřejmé, že tam určitá genderová balanc je. Myslím si, že cokoli, co by nemělo minimálně dvojciferný počet toho slabšího genderu, v tomto případě žen, by bylo dost těžko prezentovatelné. Ale kde stojí ta hranice, která může vést poslance, aby z principu tu komisi odmítli, to si netroufám říct,“ uvedl Niedermayer.

Adepti na propad při grilování

I Niedermayer si ovšem myslí, že gender při grilování kandidátů v europarlamentu nebude hrát hlavní roli. To potvrzuje i jeho frakční kolega Jan Farský z hnutí STAN. Skoro jisté ale je, že všichni navržení kandidáti veřejným slyšením neprojdou úspěšně. Pokračuje Farský. „Mluví se o dvou nominacích, které nebudou mít tak jednoduché, aby prošly, a to je maďarská a slovenská. Tendence nepustit úplně všechny kandidáty tady určitě bude,“ uvedl Farský.



Maďarského kandidáta Olivéra Várhelyiho, který působí jako eurokomisař pro rozšíření i v současné Evropské komisi, označili za jasného adepta na propad během grilování i další europoslanci. V posledních pěti letech byl totiž Várhelyi často kritizován za to, že se stavěl proti pozici Evropské komise a své postoje přizpůsoboval pozicím maďarské vlády Viktora Orbána.



Slovenský kandidát – současný výkonný místopředseda Evropské komise – Maroš Šefčovič – zase v Evropském parlamentu postrádá zázemí některé z politických frakcí. Europoslanci jeho strany SMER byli totiž loni vyloučeni ze socialistické frakce (S&D) a nyní jsou nezařazení.



Grilování by mohlo být obtížnou zkouškou také pro další kandidáty, kteří jsou považováni za méně zkušené. Patří k nim například nominanti Malty či Slovinska.



Pokud europoslanci některé adepty na posty eurokomisařů při veřejných slyšeních odmítnou, budou muset členské státy přijít s novým kandidáty - anebo kandidátkami. Genderová rovnováha by se tak i tímto způsobem mohla dál narovnat.

Přehled všech kandidátů a kandidátek (červeně ženy, černě muži) Země Kandidát/ka Funkce dosud Belgie Hadja Lahbib ministryně zahraničí Bulharsko Ekaterina Zacharieva , Julian Popov exministryně zahraničí , exministr životního prostředí Česko Josef Síkela ministr průmyslu a obchodu Dánsko Dan Jørgensen bývalý ministr pro klima Estonsko Kaja Kallas bývalá premiérka Finsko Henna Virkkunen eurokomisařka Francie Thierry Breton eurokomisař pro vnitřní trh Chorvatsko Dubravka Šnica eurokomisařka pro demokracii a demografii Irsko Michael McGrath ministr financí Itálie Raffaele Fitto ministr pro evropské záležitosti Kypr Costas Kadis bývalý ministr zdravotnictví, vzdělání Litva Andrius Kubilius europoslanec, expremiér Lotyšsko Valdis Dombrovskis místopředseda Evropské komise Lucembursko Chritoph Hansen europoslanec Maďarsko Olivér Várhelyi eurokomisař pro rozšíření Malta Glen Micallef poradce premiéra Německo Ursula von der Leyen šéfka Evropské komise Nizozemsko Wopke Hoekstra eurokomisař pro klima Polsko Piotr Serafin velvyslanec Polska při EU Portugalsko Maria Luis Albuquerque bývalá ministryně financí Rakousko Magnus Brunner ministr financí Rumunsko Roxana Minzatu europoslankyně Řecko Apostolos Tzitzikostas guvernér regionu Střední Makedonie, bývalý šéf Evropského výboru regionů Slovensko Maroš Šefčovič výkonný místopředseda Evropské komise Slovinsko Tomaž Vesel právník, bývalý šéf slovinského Účetního dvora Španělsko Teresa Ribera místopředsedkyně vlády Švédsko Jessika Roswall ministryně pro evropské záležitosti