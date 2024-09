Hladina Visly ve Varšavě klesla na rekordní minimum. Břehy ustoupily místy o desítky metrů

Hladina nejdelší polské řeky Visly ve Varšavě klesla na rekordních 21 centimetrů. Situace se za poslední týdny zhoršila tak, že břehy na některých místech ustoupily o desítky metrů. Na vině jsou klimatické změny, uvedl meteorolog Pawel Staniszewski z Institutu meteorologie a vodního hospodářství. Od stálé zpravodajky Varšava 10:11 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyschlá řeka Visla ve Varšavě | Foto: Sergei Gapon/AFP | Zdroj: Profimedia

Visla má ve Varšavě v průměru na šířku asi půl kilometru, a obzvlášť v létě na ní panuje čilý ruch; jednak tu fungují přívozy, ale také turistické lodě a menší lodě používané při stavbách a opravách mostů.

Teď je nicméně možné přejít řeku v centru z jedné strany na druhou prakticky suchou nohou nebo jen v holínkách. Tam, kde normálně jsou slepá ramena řeky, je nyní jen bahno, kamení a písek. Pravý břeh místy ustoupil o 30 až 50 metrů.

Na vině je celá mozaika příčin. Ve Varšavě bylo letos 24 dní, kdy teplota přesáhla 30 stupňů. Počet slunečných dní byl podobný jako v Chorvatsku, vysoké proto byly odpary vody.

W czwartek było to 29 centymetrów, w piątek 28, a w sobotę już tylko 27. Wisła jest coraz bliżej rekordowo niskiego stanu w Warszawie. Wynosi on 26 centymetrów i był odnotowany dziewięć lat temu.https://t.co/jfsGZ5Yjih pic.twitter.com/3YjKwMbefZ — TVN Warszawa (@tvnwarszawa) September 7, 2024

„Stejně tak chyběly deště,“ uvedl meteorolog Staniszewski. „Pokud pršelo, bylo to jen při bouřích, takže srážky byly prudké a intenzivní. Pršelo třeba den a pak další dva nebo tři týdny vůbec,“ dodal.

Pozorovatelné jsou také širší klimatické změny, kterými Polsko prochází. „Podle našich pozorování teploty v Polsku rostou. Jsou takové, jaké byly v Budapešti v 70. letech. Klimatický pás se posouvá nějakých 400 kilometrů na sever,“ vysvětlil meteorolog.

V Polsku také ubývá sněhu, jehož tání na jaře plní koryta řek.

Situace by se měla částečně napravit o víkendu. Od čtvrtka do neděle se však čeká až 200 milimetrů srážek a hrozí tak opačný extrém, tedy že sucho by mohly vystřídat bleskové lokální záplavy.