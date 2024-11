KLDR odpálila několik balistických střel krátkého doletu do moře. Vybrala si dobu před volbami v USA

Severní Korea odpálila několik balistických střel krátkého doletu směrem do moře východně od Korejského poloostrova. Napsala to v noci na úterý agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou armádu. Japonsko sdělilo, že raket bylo nejméně sedm a dopadly do moře. Podle americké armády událost nepředstavuje bezprostřední hrozbu pro americké vojáky, území nebo spojence. Pchjongjang se nevyjádřil.

